ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Мы выйдем на центральные улицы наших городов»

26.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Мы выйдем на центральные улицы наших городов»

  • 26.12.2020, 20:20
  • 1,325
«Мы выйдем на центральные улицы наших городов»

Эволюция протеста идет и не остановится.

Telegram-канал «Баста!» Опубликовал мнение своего читателя о протестах в Беларуси.

- С августа по всей стране катится волна недовольства итогами выборов президента РБ и действиями силовых структур. Белорусы вышли на улицы городов и увидели, как нас много, убедились, что мы большинство, что у нас общая цель.

Мы начали по-настоящему ощущать себя гражданами и показывать это. Все происходящие события назову так: революция сознания, формирование гражданского общества и нации. Мы начали учиться совершенно новым вещам, ведь мы совсем не опытные революционеры.

Сейчас есть такое ощущение, что все притихло или захлебнулось. Вовсе нет. Полным ходом идет работа над созданием независимого народного государства от режима. Я про формирование общественных инициатив, их обсуждение, воплощение в жизнь. В обществе присутствуют многие аспекты демократии, понятие того, что мы и есть власть. Также чувствуются очень сильные запросы к самоуправлению — познавать, что такое управление страной в целом.

Можно делать вывод: настоящие протесты еще не начинались, как бы это дико не звучало, но это так. К весне мы придем закаленные сутками, штрафами, насилием и прочим безобразием. Мы выйдем на центральные улицы наших городов организованные, с большей настойчивостью, без мыслей о том, что нужно притормозить. Протест станет очень качественным и грамотным. Действия слаженные и взвешенные. Эволюция протеста идет и не остановится. Мы очень хорошо понимаем: все, кроме победы — это сделка с дьяволом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эволюция протеста идет и не остановится.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Дети Минщины»: в Беларуси прошел рождественский благотворительный автопробег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика