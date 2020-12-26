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СМИ: За два месяца в Украину выехало 75 тысяч белорусов
Источник материала: Хартия'97
СМИ: За два месяца в Украину выехало 75 тысяч белорусов
Эксперты говорят, что белорусы для Украины — это «супермигранты».
В течение августа и сентября в Украину выехало более 75 тысяч граждан Беларуси. Такие цифры приводит издание
Эксперты говорят, что белорусы для Украины — это "супермигранты". Большинству из них не нужна никакая помощь от государства — только разрешение остаться, легально зарабатывать и тратить деньги, наполняя общий бюджет. И все же большинство белорусов задерживается в Украине всего на несколько недель — а дальше переезжает в Польшу или Литву.
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Эксперты говорят, что белорусы для Украины — это «супермигранты».
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