Источник материала: Хартия'97

СМИ: За два месяца в Украину выехало 75 тысяч белорусов 2 26.12.2020, 19:56

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Эксперты говорят, что белорусы для Украины — это «супермигранты».

В течение августа и сентября в Украину выехало более 75 тысяч граждан Беларуси. Такие цифры приводит издание ТСН .

Эксперты говорят, что белорусы для Украины — это "супермигранты". Большинству из них не нужна никакая помощь от государства — только разрешение остаться, легально зарабатывать и тратить деньги, наполняя общий бюджет. И все же большинство белорусов задерживается в Украине всего на несколько недель — а дальше переезжает в Польшу или Литву.

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