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В Instagram удалили аккаунты Солодухи и Василевич
Источник материала: Хартия'97
В Instagram удалили аккаунты Солодухи и Василевич
Ранее был удалена страница ОНТ.
Антон Солодуха, старший сын белорусского певца, подтвердил в разговоре с
В это же время был взломан и удален Instagram-аккаунт «Мисс Беларусь 2018» и так называемого депутата, автора скандального закона о гражданстве Марии Василевич.
Напомним, до этого был удален Instagram-аккаунт телеканала ОНТ.
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Ранее был удалена страница ОНТ.
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