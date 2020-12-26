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Двойное убийство произошло в Дзержинском районе

26.12.2020 20:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следователи устанавливают обстоятельства двойного убийства в Дзержинском районе, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"По данным следствия, 26 декабря в милицию поступило сообщение об обнаружении дома тел 65-летней женщины и 35-летнего мужчины с множественными травмами", - говорится в сообщении.

На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра изъяты предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему, отметили в СК.

Следователями назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинские, которые проводят эксперты ГКСЭ. Совместно с сотрудниками милиции устанавливаются лица, причастные к произошедшему, пишет interfax.by
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство двух лиц) Уголовного кодекса Беларуси.
 
 
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Следователи устанавливают обстоятельства двойного убийства в Дзержинском районе, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
 
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