Источник материала: Tut.by

Известный российский блогер и экс-футболист Евгений «Красава» Савин поделился мнением о происходящем в Беларуси.



Фото: instagram.com/dariasavina___

— У тебя довольно жесткая гражданская позиция. Ты был в Беларуси в августе, когда все случилось.

— Да-да. У меня в семье практически каждый день это обсуждается. То, что происходит в Беларуси… Честно, мне больно. Правда. Там очень добрые люди, гостеприимно. Беларусь — крутая! Ну правда! Очень крутая страна. То, что сейчас там происходит… Блин, я смотрю на это и думаю: «Господи, это ад». Люди, которые это делают, они при жизни [должны гореть] в аду. Им ничего уже не поможет. То, что там происходит, как там ломают народ… Я стараюсь не касаться политики, но то, что там люди, выходя на улицу, могут никуда не вернуться. То, что там в футболе даже происходит. Когда футболисты отказываются держать руку на гербе и их за это могут не вызвать в сборную, отстранить. Это просто кошмар! Это реально ужас. Мне очень больно. Правда. У меня жена из Беларуси, тестюган (отец жены. — Прим. ред.) тоже из Беларуси, дочь моя получается наполовину белоруска. Мне на все происходящее в стране смотреть неприятно, — приводит слова Савина «Трибуна» со ссылкой на «Сычев подкаст и Денис Казанский».