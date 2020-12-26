В Instagram удалили аккаунты Солодухи и депутата Василевич

Источник материала: Салiдарнасць

В Instagram были удалены аккаунты белорусского эстрадного певца Александра Солодухи и «Мисс Беларусь — 2018», депутата Марии Василевич, пишет TUT.BY .

Антон Солодуха, старший сын звезды белорусской эстрады, подтвердил в разговоре с TUT.BY, что удаление страницы его отца в Instagram произошло не по его желанию, а по инициативе администрации сервиса: судя по всему, пользователи отправили жалобы на контент, размещенный в аккаунте. Сам он в произошедшем винит политику.

— Удалили нам, удалили ОНТ, удалили сестрам Груздевым — все из-за политики. Вы сами знаете, что происходит в стране и кто за кого. Кто-то за, кто-то против власти, у каждого свое мнение, никто никому ничем не обязан. И те, кто, наверное, был против нынешней власти, решили вот так отомстить. Это мое предположение, — заявил Антон Солодуха.

Соцсети Солодухи-старшего вели его сыновья Александр и Антон — последний рассказал, что проблемы с Instagram-аккаунтом его отца начались около месяца назад, однако страницу трижды удавалось быстро восстановить. По его словам, пока от техподдержки никакого ответа получить не удалось.

В это же время был взломан и удален Instagram-аккаунт «Мисс Беларусь — 2018» и депутата Палаты представителей Марии Василевич — на страницу к тому моменту было подписано более 38 тысяч пользователей. Парламентарий создала новый аккаунт, где прокомментировала случившееся.

Напомним, до этого был удален Instagram-аккаунт телеканала ОНТ. Представители телеканала заявили, что располагают доказательствами того, что «имел место факт заказной атаки со стороны деструктивной оппозиции».