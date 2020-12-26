Источник материала: Хартия'97

Япония намерена отказаться от бензиновых автомобилей к середине 2030-х годов 26.12.2020, 21:38

Токио реализует «Стратегию зеленого роста».

Япония намерена отказаться от автомобилей с бензиновым двигателем в рамках плана по достижению чистых нулевых выбросов углерода и генерированию почти 2 трлн долларов в год зеленого роста к 2050 году. «Стратегия зеленого роста», нацеленная на водородную и автомобильную промышленность, задумана как план действий по выполнению октябрьского обязательства премьер-министра Есихиде Суги по устранению выбросов углерода в сети, пишет «Зеркало недели. Украина» .

Суга сделал экологические инвестиции своим главным приоритетом, чтобы помочь оживить экономику, пострадавшую от пандемии COVID-19, и привести Японию в соответствие с экономикой Европейского Союза, Китая и других стран, устанавливающих амбициозные цели по выбросам.

Правительство предложит компаниям налоговые льготы и другую финансовую поддержку, нацеленную на дополнительный экономический рост в 90 триллионов иен (870 миллиардов долларов) в год за счет зеленых инвестиций и продаж к 2030 году и 190 триллионов иен (1,8 триллиона долларов) к 2050 году.

Зеленый фонд в 2 триллиона иен будет поддерживать корпоративные инвестиции в зеленые технологии.

План направлен на замену продажи автомобилей с бензиновым двигателем электромобилями, включая гибридные автомобили и автомобили на топливных элементах, к середине 2030-х годов.

Чтобы ускорить распространение электромобилей, правительство намерено снизить к 2030 году стоимость автомобильных аккумуляторов более чем вдвое - до 10 000 иен или меньше за киловатт-час.

Он направлен на увеличение потребления водорода до 3 миллионов тонн к 2030 году и примерно до 20 миллионов тонн к 2050 году с нынешних 200 тонн в таких областях, как производство электроэнергии и транспорт.

Стратегия определяет 14 отраслей, таких как морская ветроэнергетика и топливный аммиак, и нацелены на установку до 45 гигаватт (ГВт) морской ветровой энергии к 2040 году.

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