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Виталий Гурков: Надеюсь, что светлая сторона победит

26.12.2020 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Виталий Гурков: Надеюсь, что светлая сторона победит

  • 26.12.2020, 21:10
  • 1,277
Виталий Гурков: Надеюсь, что светлая сторона победит
Виталий Гурков

Народный чемпион прокомментировал свое обращение к силовикам.

Белорусский кикбоксер, многократный чемпион мира и вокалист панк-группы BRUTTO Виталий Гурков стал одним из самых активных спортсменов, выступающих против режима Александра Лукашенко.

Несколько недель назад Гурков записал видеообращение к силовикам, призывая поддержать призыв к новым президентским выборам. Он критиковал тех спортсменов, которые выступили в поддержку Лукашенко после санкций Международного олимпийского комитета. Виталий Гурков рассказал "Настоящему времени", как появилась идея обратиться с видеообращением.

— Идея обращения, в общем-то, родилась среди спортсменов-единоборцев, которые знают лично многих бывших спортсменов, а ныне силовиков – ребят, которые работают в силовых структурах. И обращение было очень эмоциональное, из глубины души, потому что ребята, которые были в спорте и сейчас выполняют преступные приказы, навряд ли они представляли себе службу такого рода, потому что все-таки человек, который прошел через спортивный зал, спорт и знает, что такое спортивная дружба, достоинство и честь, наверное, ему сложно, где-то внутри него борются две силы. Я надеюсь, что светлая сторона победит.

— Последовала ли какая-то реакция? Кто-то из силовиков к этому обращению приобщился?

— Насколько мне известно, это письмо сейчас достаточно активно подписывается, его темп в разы выше даже спортивного письма за новые выборы и чтобы остановили насилие.

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Народный чемпион прокомментировал свое обращение к силовикам.
 
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