Дольщики из Могилёва едва не остались без денег и квадратных метров. Строительная эпопея тянулась 2 года

Источник материала: ОНТ

Небезнадёжный долгострой. Больше двух десятков могилевчан едва не лишились собственных квадратных метров. Договор на строительство с частной компанией заключили больше двух лет назад. Но начала работ на площадке так и не дождались. За это время строители успели лишь забить сваи.

Могилевчанка Елена Кузнецова свою мечту о собственных квадратных метрах в центре Могилёва едва не «похоронила». Сваи в котловане – это всё, что было сделано за год. При этом Елене, как и еще двадцати будущим жильцам, пришлось внести примерно половину стоимости квартиры.

История этого дома началась гораздо раньше. Два года назад частная фирма выступила заказчиком строительства одноподъездной восьмиэтажки в центре города. Нашлись желающие и подрядчик - тоже частник. А вскоре возникли и первые проблемы.

Первым сдался подрядчик, оставив работы на самом старте. А найти нового заказчику не удалось. За проблемный объект никто не взялся. В ситуацию вмешался горисполком.

Андрей Москалёв, заместитель председателя Могилёвского горисполкома: «Независимо от того, граждане строятся в государственном предприятии или частном, они должны получить свои квадратные метры, за те деньги, которые они потратили. Пришлось изучить в том числе и финансовую ситуацию. Разобраться, куда пошли средства. Найти нового подрядчика, и организовать строительство».

Полдома меньше чем за два месяца. Такой темп Витебский стройтрест взял уже со старта. При том, что пока есть вопросы с финансированием. Дело в том, что из 39 квартир будущие хозяева есть у половины. Остальные еще предстоит продать. Застройщик уверен - современная планировка и благоустроенная инфраструктура привлечет покупателей. А вместе с новыми дольщиками возобновится приток средств.

Владимир Ленчиков, генеральный директор Стройтреста №9 (г.Витебск): «Мы сейчас работаем на этом доме вахтами. Вахты работают с 7 до 21. 00, круглую неделю. Работает в среднем 42-48 человек. Мы планируем уже в апреле ввести дом этот в эксплуатацию».

Будущих новосёлов даже пригласили на экскурсию по стройплощадке. Чтобы вселить уверенность – дому быть. На свои 58 квадратных метров на втором этаже у Елены Кузнецовой планы грандиозные.

Работы на объекте не прекращаются и в выходные, и в тёмное время суток. Строители в буквальном смысле вошли в ситуацию пострадавших дольщиков. И обещают непременно построить в срок. Апрель уже не за горами.

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