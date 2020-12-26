ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дольщики из Могилёва едва не остались без денег и квадратных метров. Строительная эпопея тянулась 2 года

26.12.2020 22:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Дольщики из Могилёва едва не остались без денег и квадратных метров. Строительная эпопея тянулась 2 года

Небезнадёжный долгострой. Больше двух десятков могилевчан едва не лишились собственных квадратных метров. Договор на строительство с частной компанией заключили больше двух лет назад. Но начала работ на площадке так и не дождались. За это время строители успели лишь забить сваи. 

Могилевчанка Елена Кузнецова свою мечту о собственных квадратных метрах в центре Могилёва едва не «похоронила». Сваи в котловане – это всё, что было сделано за год. При этом Елене, как и еще двадцати будущим жильцам, пришлось внести примерно половину стоимости квартиры. 

История этого дома началась гораздо раньше. Два года назад частная фирма выступила заказчиком строительства одноподъездной восьмиэтажки в центре города. Нашлись желающие и подрядчик - тоже частник. А вскоре возникли и первые проблемы. 

Первым сдался подрядчик, оставив работы на самом старте. А найти нового заказчику не удалось. За проблемный объект никто не взялся. В ситуацию вмешался горисполком.  

Андрей Москалёв, заместитель председателя Могилёвского горисполкома: «Независимо от того, граждане строятся в государственном предприятии или частном, они должны получить свои квадратные метры, за те деньги, которые они потратили. Пришлось изучить в том числе и финансовую ситуацию. Разобраться, куда пошли средства. Найти нового подрядчика, и организовать строительство».

Полдома меньше чем за два месяца. Такой темп Витебский стройтрест взял уже со старта. При том, что пока есть вопросы с финансированием. Дело в том, что из 39 квартир будущие хозяева есть у половины. Остальные еще предстоит продать. Застройщик уверен - современная планировка и благоустроенная инфраструктура привлечет покупателей. А вместе с новыми дольщиками возобновится приток средств.  

Владимир Ленчиков, генеральный директор Стройтреста №9 (г.Витебск): «Мы сейчас работаем на этом доме вахтами. Вахты работают с 7 до 21. 00, круглую неделю. Работает в среднем 42-48 человек. Мы планируем уже в апреле ввести дом этот в эксплуатацию».

Будущих новосёлов даже пригласили на экскурсию по стройплощадке. Чтобы вселить уверенность – дому быть. На свои 58 квадратных метров на втором этаже у Елены Кузнецовой планы грандиозные. 

Работы на объекте не прекращаются и в выходные, и в тёмное время суток. Строители в буквальном смысле вошли в ситуацию пострадавших дольщиков. И обещают непременно построить в срок. Апрель уже не за горами. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Небезнадёжный долгострой. Больше двух десятков могилевчан едва не лишились собственных квадратных метров. Договор на строительство с частной компанией заключили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прагноз: Кітай стане найвялікшай эканомікай сьвету хутчэй, чым чакалася
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика