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Дольщики из Могилёва едва не остались без денег и квадратных метров. Строительная эпопея тянулась 2 года
Источник материала: ОНТ
Небезнадёжный долгострой. Больше двух десятков могилевчан едва не лишились собственных квадратных метров. Договор на строительство с частной компанией заключили больше двух лет назад. Но начала работ на площадке так и не дождались. За это время строители успели лишь забить сваи.
Могилевчанка Елена Кузнецова свою мечту о собственных квадратных метрах в центре Могилёва едва не «похоронила». Сваи в котловане – это всё, что было сделано за год. При этом Елене, как и еще двадцати будущим жильцам, пришлось внести примерно половину стоимости квартиры.
История этого дома началась гораздо раньше. Два года назад частная фирма выступила заказчиком строительства одноподъездной восьмиэтажки в центре города. Нашлись желающие и подрядчик - тоже частник. А вскоре возникли и первые проблемы.
Первым сдался подрядчик, оставив работы на самом старте. А найти нового заказчику не удалось. За проблемный объект никто не взялся. В ситуацию вмешался горисполком.
Полдома меньше чем за два месяца. Такой темп Витебский стройтрест взял уже со старта. При том, что пока есть вопросы с финансированием. Дело в том, что из 39 квартир будущие хозяева есть у половины. Остальные еще предстоит продать. Застройщик уверен - современная планировка и благоустроенная инфраструктура привлечет покупателей. А вместе с новыми дольщиками возобновится приток средств.
Будущих новосёлов даже пригласили на экскурсию по стройплощадке. Чтобы вселить уверенность – дому быть. На свои 58 квадратных метров на втором этаже у Елены Кузнецовой планы грандиозные.
Работы на объекте не прекращаются и в выходные, и в тёмное время суток. Строители в буквальном смысле вошли в ситуацию пострадавших дольщиков. И обещают непременно построить в срок. Апрель уже не за горами.
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Дольщики из Могилёва едва не остались без денег и квадратных метров. Строительная эпопея тянулась 2 года
Небезнадёжный долгострой. Больше двух десятков могилевчан едва не лишились собственных квадратных метров. Договор на строительство с частной компанией заключили...
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