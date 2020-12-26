В Брестской области власти выдают субсидии на переобучение безработных: программой уже воспользовались около 200 человек

Источник материала: ОНТ

Как найти работу по душе и открыть собственное дело. Бесплатные субсидии от государства – реальность. Участвовать в программе могут только официальные безработные, состоящие на учёте в центре занятости. Идеи тщательно отбирают и помогают воплотить в жизнь. Только в Брестской области с начала года финансовую поддержку получили около двухсот человек.

Свой первый бизнес Нарек Казарян открыл три месяца назад и ни разу не пожалел. Во-первых, барбершопов в Кобрине не так много, во-вторых, это то, чем мечтал заниматься всю жизнь. Чтобы начать не хватало знаний и денег. В Кобринском центре занятости предложили пройти курсы, а потом выделили стартовый капитал.

Несмотря на сложное время для всей сферы услуг, пандемия почти не сказалась на количестве клиентов. В барбершопы мужчины по-прежнему приходят за имиджем и не собираются это менять. Разве что красивую бороду, шутит новоиспечённый директор, приходится скрывать под маской.

Мастерская прямо во дворе, здесь отец с сыном создают деревянные шедевры: скульптуры, резные лестницы, беседки, парковую архитектуру. И такое предпринимательство позволяет очень неплохо зарабатывать. Некоторые говорят, мол, берешь кусок камня и отсекаешь все лишнее, так и с деревом, берешь кусок дерева и отсекаешь, чтобы получилось натурально, а что это будет – белочка, сидящая на дупле.

По первой профессии Тимур фельдшер, но всегда тянуло в творчество. Искусно обращаться с деревом научил отец, со временем вместе стали придумывать уникальные вещи. В прошлом году пришла идея, почему бы любимое занятие не превратить в доход.

Тимур Мельничук, индивидуальный предприниматель: «Я увидел в интернете, и думаю, дай попробую, молодой специалист, надо помогать – государство помогает, думал это не правда, в итоге оказался, отучился на бизнес курсах, получил субсидию, защитил бизнес-проект, получил грант на свое местное производство».

Учёба заняла две недели (бизнес-планирование, налоги, основы продаж, перспективные рынки сбыта) полученных знаний оказалось достаточно, чтобы открыть ИП, а субсидий – на покупку профессионального инструмента. Торцовка, стамеска, болгарка, все необходимое для деревообработки, сразу пустил в дело. Работами украшен весь двор, заказчики, в том числе из России, особая гордость – Воронежский корабль-музей.

С пандемией заказов меньше, да и зима – не сезон. Но мастера не унывают. Есть идея организовать интернет торговлю, чтобы выйти на европейский рынок. Дело перспективное, в любом случае начало уже есть. Только в Брестской области в этом году субсидию на открытие своего дело получили около двухсот человек. 3700 рублей каждому – деньги безвозмездные, главное условие направить их в работу. Пандемия сказалась на рынке труда, одни профессии потеряли актуальность, на другие повышенный спрос. В центрах занятости всегда готовы бесплатно переучить. Тем более варианты есть – в регионе на полторы тысячи официальных безработных около восьми тысяч вакансий.

Инна Новожилова, заместитель начальника по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома: «В первую очередь мы всегда рекомендуем профессиональное обучение, кому это нужно, оказываем содействие в подборе профессии и в последующем обучении, по тем профессиям, которые сегодня востребованы на рынке труда. В первую очередь профессии, которые всегда пользовались спросом, повара, кондитеры, парикмахеры, станочников, электрогазосварщиков, обучение для безработных граждан бесплатное с выплатой стипендий. После многих курсов мы гарантируем трудоустройство».

И пусть первое время на большую зарплату или прибыль рассчитывать не придётся, как дальше сложится, во много будет зависеть, в том числе от самого работника. Было бы желание – возможность всегда найдется, говорят те, кто не сложил руки, и рискнул даже во время пандемии.

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