Погода в областных центрах Беларуси с 28 декабря по 3 января. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

Погода интригует в преддверии Нового года. Волна тепла из Атлантики удерживала на уходящей неделе среднюю температуру до 5 градусов выше нормы. До конца декабря и в начале января прогнозируется неустойчивая погода: то оттепель, то легкий мороз, то снег, то дождь.

В понедельник почти повсеместно ожидаются осадки. Ветер юго-восточный умеренный. Ночью будет до -5°C, а при прояснениях до -7°C. В дневные часы ожидается от -2°C до +6°C.

Во вторник и среду – мокрый снег и дождь. Туманы, видимость до полукилометра. Ветер восточной четверти умеренный. В ночное время будет -2°C…+3°C, а днем воздух прогреется до +6°C.

В четверг и пятницу также небольшие осадки – снег и мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Слабый гололёд. Ночью при прояснениях до -5°C. Днем будет от -2°C до +3°C.

В следующие выходные – облачно с прояснениями. Мокрый снег с дождем. В ночные часы столбики термометров покажут от +2°C по югу до -3°C по северу, днем -3°C…+3°C.

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