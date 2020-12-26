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Авария на насосной станции в Минске: когда в дома снова начнет поступать нормальная вода?

26.12.2020 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Авария на насосной станции в Минске: когда в дома снова начнет поступать нормальная вода?

Сегодня в одном из крупных районов Минска были проблемы с водой. Авария произошла на насосной станции. По улицам пустили водовозы, аварийные бригады приступили к устранению неполадок. 

Весь день жители Советского района столицы ходят за водой к цистернам. В очереди судачат о причинах случившегося, но никто ничего не знает. В то, что скоро все починят, не верят, поэтому наполнить стараются и ведра, и бутылки.

Что-то пошло не так на одной из самых крупных насосных станций в Минске – водозабора «Боровляны». Она качает воду из подземных источников и обеспечивает десятую часть города. Все произошло ранним утром. В причинах аварии представители «Водоканала» разбираются до сих пор. Сейчас основная версия – сбой технологического оборудования. Проще говоря, насос не запустился, пришлось вручную запускать резервный. Давление воды резко подскочило, естественные отложения на трубах отслоились и по водопроводу попали в квартиры. 

Режим чрезвычайной ситуации вводиться не будет, сейчас специалисты усиленно промывают водопроводные сети и предупреждают: пока то, что течет из крана, лучше не пить и не использовать для приготовления пищи. Сутки потребуются для полного очищения всей системы водоснабжения района. Затем санитарные службы выдадут окончательное заключение: годится вода или нет. 

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в одном из крупных районов Минска были проблемы с водой. Авария произошла на насосной станции. По улицам пустили водовозы, аварийные бригады приступили к...
 
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