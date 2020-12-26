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Прогноз погоды на Новый год от Дмитрия Рябова

26.12.2020 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на Новый год от Дмитрия Рябова

В последние годы погода в Беларуси заметно поменялась. Все чаще Новый год мы встречаем без снега и морозов. Не станет исключением и этот год. Пасмурно, тепло, сыро и туманно. 

В новогоднюю ночь процессами будет управлять атмосферный фронт, вслед за которым поступят умеренно теплые влажные воздушные массы. Смещаясь через нашу страну на северо-восток, они принесут облачную погоду. Почти повсеместно пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега различной интенсивности. При повышенной влажности воздуха в отдельных районах туман, ухудшающий видимость до полукилометра. Ветер южной четверти умеренный. Атмосферное давление будет слабо расти.

Температура воздуха ночью составит от 0°C по северо-западу до +5°C по юго-востоку страны. Из-за повышенной влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов холодней. Отправляясь на прогулку для встречи с Дедом Морозом, одевайтесь тепло. 

В середине дня воздух из-за плотной облачности существенно не прогреется, а температура воздуха составит от +2°C по северу до +6°C по юго-востоку, в центральных регионах +2°C…+4°C. К вечеру температура понизится на 3-4 градуса. 


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В последние годы погода в Беларуси заметно поменялась. Все чаще Новый год мы встречаем без снега и морозов. Не станет исключением и этот год. Пасмурно, тепло, сыро и...
 
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