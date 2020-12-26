|
Сильные магнитные бури. Лунный календарь на неделю с 28 декабря по 3 января
Источник материала: ОНТ
Сильные бури метеорологи прогнозируют с 28 декабря по 3 января. В этот период метеозависимым людям рекомендуют больше находиться на свежем воздухе, отказаться от чрезмерных физических нагрузок, избегать стрессов.
Новый год – новая стрижка. Изменить свой имидж, записаться к любимому мастеру и сделать новую прическу, попробовать необычную технику окрашивания или примерить объемную укладку лучше всего 28 и 30 декабря, а также 3 января.
Когда посетить стоматолога, чтобы процедуры прошли успешно? И какое время лучше всего подходит для завершения важных дел? Ответы – в рубрике «Лунный календарь» программы «Метеогид».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сильные бури метеорологи прогнозируют с 28 декабря по 3 января. В этот период метеозависимым людям рекомендуют больше находиться на свежем воздухе, отказаться от...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)