Сильные магнитные бури. Лунный календарь на неделю с 28 декабря по 3 января

Источник материала: ОНТ

Сильные бури метеорологи прогнозируют с 28 декабря по 3 января. В этот период метеозависимым людям рекомендуют больше находиться на свежем воздухе, отказаться от чрезмерных физических нагрузок, избегать стрессов.

Новый год – новая стрижка. Изменить свой имидж, записаться к любимому мастеру и сделать новую прическу, попробовать необычную технику окрашивания или примерить объемную укладку лучше всего 28 и 30 декабря, а также 3 января.

Когда посетить стоматолога, чтобы процедуры прошли успешно? И какое время лучше всего подходит для завершения важных дел? Ответы – в рубрике «Лунный календарь» программы «Метеогид».



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