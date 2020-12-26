ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сильные магнитные бури. Лунный календарь на неделю с 28 декабря по 3 января

26.12.2020 22:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сильные магнитные бури. Лунный календарь на неделю с 28 декабря по 3 января

Сильные бури метеорологи прогнозируют с 28 декабря по 3 января. В этот период метеозависимым людям рекомендуют больше находиться на свежем воздухе, отказаться от чрезмерных физических нагрузок, избегать стрессов.

Новый год – новая стрижка. Изменить свой имидж, записаться к любимому мастеру и сделать новую прическу, попробовать необычную технику окрашивания или примерить объемную укладку лучше всего 28 и 30 декабря, а также 3 января. 

Когда посетить стоматолога, чтобы процедуры прошли успешно? И какое время лучше всего подходит для завершения важных дел? Ответы – в рубрике «Лунный календарь» программы «Метеогид».

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сильные бури метеорологи прогнозируют с 28 декабря по 3 января. В этот период метеозависимым людям рекомендуют больше находиться на свежем воздухе, отказаться от...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прагноз: Кітай стане найвялікшай эканомікай сьвету хутчэй, чым чакалася
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика