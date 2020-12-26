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Стал известен окончательный список участников традиционной рождественской биатлонной гонки

26.12.2020 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стал известен окончательный список участников традиционной рождественской биатлонной гонки

Стал известен окончательный список участников традиционной рождественской биатлонной гонки. В ней будут представлены и белорусские биатлонисты.

За нашу команды выступят Динара Алимбекова и Антон Смольский. Соревнования пройдут вечером 28-го декабря в немецком Рупольдинге. Участники будут вести борьбу в масс-старте и гонке преследования. Российский дуэт составили Евгения Павлова и Матвей Елисеев. Хозяев турнира представят Дениз Херманн и Бенедикт Долль, а также Франциска Пройс и Симон Шемп. В команде Украины на старт выйдут Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный. Отметим, что в этом году на турнире не будут представлены команды Норвегии и Франции. Ранее в рождественской гонке участие принимали белорусские биатлонисты Дарья Домрачева, Елена Зубрилова, Ольга Назарова и Алексей Айдаров. 

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Стал известен окончательный список участников традиционной рождественской биатлонной гонки. В ней будут представлены и белорусские биатлонисты. За нашу команды...
 
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