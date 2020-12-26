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В Канаде стартовал 45-й чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд

26.12.2020 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Канаде стартовал 45-й чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд

В канадском Эдмонтоне минувшей ночью стартовал 45-й чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд (возраст игроков – не старше 20 лет). 

В центральном поединке первого дня турнира сборная России победила команду США со счётом 5:3. После двух периодов россияне были впереди – 4:1, но за 2,5 минуты до финальной сирены соперники сократили разрыв до минимума и заменили голкипера шестым полевым игроком. И все же за 20 секунд до окончания третьего периода Егор Чинаков снял все вопросы о победителе, поразив пустые ворота сборной США. Отметим, что российскую «молодёжку» тренирует знаменитый в прошлом хоккеист Игорь Ларионов. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли сменил на этом посту Валерия Брагина, который руководил молодежной сборной России на протяжении последних 10 лет. 

В группе «А» сборная Словакии с минимальным счётом одолела команду Швейцарии – 1:0, а финские хоккеисты были сильнее соперников из Германии – 5:3. Сегодня поздно вечером в группе «B» предварительного раунда состоятся ещё две встречи: Швеция – Чехия и США – Австрия. В группе «А» встретятся сборные Германии и Канады. Матчи первенства проходят без зрителей. Решающий поединок за чемпионский титул и встреча за бронзовые награды состоятся 6 января.

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В канадском Эдмонтоне минувшей ночью стартовал 45-й чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд (возраст игроков – не старше 20 лет).  В центральном поединке...
 
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