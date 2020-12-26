Минское «Динамо» обыграло рижское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минского «Динамо» провели первый матч очередной домашней серии. Команда Крейга Вудкрофта принимала «Динамо» рижское.

Минчане уверенно начали встречу. Уже на второй минуте счёт открыл защитник Бреннан МеннЭл. А в концовке первого периода нападающий Александр Когалев удвоил преимущество хозяев, забросив свою дебютную шайбу в сезоне. Во втором периоде рижане сократили отставание, а в заключительной трети сравняли счёт. Следующий матч домашней серии «зубры» проведут 30 декабря против нижнекамского «Нефтехимика». Это будет последняя игра для «Динамо» в нынешнем году. В начале 2021 команда Крейга Вудкрофта дома проведёт ещё два матча: 3 января против омского «Авангарда», а спустя два дня примет СКА из Санкт-Петербурга.

О других матчах игрового дня чемпионата КХЛ: уфимский «Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сибирь» – 3:1. Дубль и голевую передачу в составе победителей оформил финский нападающий Маркус Гранлунд. Белорусские игроки «Салавата» защитник Евгений Лисовец и форвард Джефф Платт результативными действиями не отметились. Московское «Динамо» в овертайме обыграло СКА из Санкт-Петербурга – 2:1, хоккеисты «Барыса» были сильнее «Амура» – 5:2, «Автомобилист» из Екатеринбурга не испытал проблем с нижнекамским «Нефтехимиком» – 3:0, а в матче «Авангард» – «Спартак» победу в овертайме одержал московский клуб – 3:2.

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