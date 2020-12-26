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Минское «Динамо» обыграло рижское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

26.12.2020 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минское «Динамо» обыграло рижское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» провели первый матч очередной домашней серии. Команда Крейга Вудкрофта принимала «Динамо» рижское.

Минчане уверенно начали встречу. Уже на второй минуте счёт открыл защитник Бреннан МеннЭл. А в концовке первого периода нападающий Александр Когалев удвоил преимущество хозяев, забросив свою дебютную шайбу в сезоне. Во втором периоде рижане сократили отставание, а в заключительной трети сравняли счёт. Следующий матч домашней серии «зубры» проведут 30 декабря против нижнекамского «Нефтехимика». Это будет последняя игра для «Динамо» в нынешнем году. В начале 2021 команда Крейга Вудкрофта дома проведёт ещё два матча: 3 января против омского «Авангарда», а спустя два дня примет СКА из Санкт-Петербурга.

О других матчах игрового дня чемпионата КХЛ: уфимский «Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сибирь» – 3:1. Дубль и голевую передачу в составе победителей оформил финский нападающий Маркус Гранлунд. Белорусские игроки «Салавата» защитник Евгений Лисовец и форвард Джефф Платт результативными действиями не отметились. Московское «Динамо» в овертайме обыграло СКА из Санкт-Петербурга – 2:1, хоккеисты «Барыса» были сильнее «Амура» – 5:2, «Автомобилист» из Екатеринбурга не испытал проблем с нижнекамским «Нефтехимиком» – 3:0, а в матче «Авангард» – «Спартак» победу в овертайме одержал московский клуб – 3:2.

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Хоккеисты минского «Динамо» провели первый матч очередной домашней серии. Команда Крейга Вудкрофта принимала «Динамо» рижское. Минчане уверенно начали встречу....
 
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