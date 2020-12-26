Новогодние ели: где и какие деревья можно приобрести в преддверии праздника?

Источник материала: ОНТ

Самая красивая ель! К новому году такую ищет для себя, пожалуй, каждый. И сейчас ёлочные базары принимают посетителей с утра и до позднего вечера. Наполнить дом ароматом праздника в этом году можно, заплатив от пяти рублей, а для тех, кто ищет что-то экзотическое, деревья даже привезли из разных стран мира.





Самый строгий подход к выбору всегда от самых маленьких клиентов, ведь от того, под какой ёлкой искать подарки зависит так много. На самом известном рынке страны, Комаровском, праздничная атмосфера царит задолго до наступления Нового года. Что бы ни говорили, но именно здесь немного волшебства можно купить за деньги. И каждый продавец чувствует всю ответственность. Кому под самый потолок, а кому-то на журнальный столик. Главный символ Нового года в каждый дом.

Ольга занимается продажей елей уже 10 лет. Помнит и времена, когда лесные красавицы были исключительно из наших лесов, но, говорит, сейчас в ёлочной моде всё больше иностранные красавицы. У каждой своя особенность. Одни простоят до февраля, не уронив ни одной иголки, другие – отличаются особенным ароматом. Со всей душой и совет дадут и в новогодний бюджет вписаться помогут.

Ольга Помелёнок: «На любой кошелёк от пяти рублей и самое дорогое растение, но для людей кажется, что оно дорогое – это пихта Норман. Это датская ёлка и у нас растение это не растёт, но учитывая, что она не осыпается, мы старались людям угодить, минимальная высота 150-175 сантиметров, стоит она 120 белорусских рублей».

Для тех, кто не готов на внушительные траты ёлки с корнями из Дании выращивают в Беларуси, получается почти в два раза дешевле, но с полным сохранением всех сказочных свойств.

Для тех, кто хочет ель сразу на несколько ближайших лет – готов ассортимент искусственных, их сейчас всё сложнее отличить от настоящих. Но продавцы говорят, что такие всё больше остаются без внимания с тех пор, как стали продавать деревья в горшках. Многие сделали семейной традицией – сначала водить хороводы, а после высаживать красавицу на даче.

На ёлочном базаре лесного семеноводческого центра концентрация праздника чувствуется уже с начала недели. Продают по 250 деревьев в день. Для тех, кто ищет что-то особенное, подготовили букеты из веточек и венки из шишек. Сотрудники говорят, что с работой им повезло, ведь праздник растягивается на всю предновогоднюю неделю, а лишними добрые слова, эмоции и пожелания не бывают никогда.

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