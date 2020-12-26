|
Белорусы протестуют даже в праздники
Источник материала: Хартия'97
Белорусы протестуют даже в праздники
Вся страна 140 дней подряд борется за свободу.
Сегодня — 140-й день непрерывных протестов в Беларуси. Отметим, что сегодня днем в стране прошел целый ряд акций протеста, хотя никаких анонсов в Telegram-каналах не было. Стоит также обратить внимание на то, что протесты продолжаются даже в праздничный период.
Протестный марафон продолжился вечером. На акции вышел не только Минск, но и регионы.
Независимые Telegram-каналы зафиксировали лучшие моменты 140-го дня белорусской революции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вся страна 140 дней подряд борется за свободу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)