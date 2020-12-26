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Протестовавшие под белорусским посольством в Санкт-Петербурге — на свободе
Источник материала: Хартия'97
Протестовавшие под белорусским посольством в Санкт-Петербурге — на свободе
Белорусская диаспора в этом городе непрерывно протестует 140 дней.
Как пишет
На всех составили протоколы по статье «нарушение противоэпидемических мер».
Отметим, что белорусская диаспора в этом городе непрерывно протестует 140 дней.
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Белорусская диаспора в этом городе непрерывно протестует 140 дней.
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