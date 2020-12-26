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Протестовавшие под белорусским посольством в Санкт-Петербурге — на свободе

27.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Протестовавшие под белорусским посольством в Санкт-Петербурге — на свободе

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  • 26.12.2020, 22:39
  • 4,244
Протестовавшие под белорусским посольством в Санкт-Петербурге — на свободе

Белорусская диаспора в этом городе непрерывно протестует 140 дней.

Как пишет «Северо-Запад. МБХ медиа», из первого отдела полиции Санкт-Петербурга отпустили 14 человек, задержанных у белорусского посольства

На всех составили протоколы по статье «нарушение противоэпидемических мер».

Отметим, что белорусская диаспора в этом городе непрерывно протестует 140 дней.


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Белорусская диаспора в этом городе непрерывно протестует 140 дней.
 
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