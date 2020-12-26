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Плейлист белорусского протеста: лучшие хиты революционного года
Источник материала: Хартия'97
Плейлист белорусского протеста: лучшие хиты революционного года
Слушай и проживай 2020-й заново.
2020 год был насыщен событиями в Беларуси, и это отразилось в творчестве музыкантов.
Петля Пристрастия «Норма»
«Повсюду камеры висят, за это граждане сидят».
Еще весной группа записала антиутопию о тоталитарном обществе.
А 22 ноября, во время районных маршей, лидер группы Илья Черепко-Самохвалов был задержан. Только 26 ноября Илью нашли в СИЗО Барановичей.
7 декабря он вышел на свободу.
Naka при участии Dzieciuki, «Разбітае сэрца пацана», «Петля Пристрастия» и Rostany «Вам»
«Толькі сумленне прадаць не маглі, вам не зразумець гэта, людзі без сумлення» /«Только совесть продать не могли, вам не понять этого, люди без совести».
Эти строки были написаны еще в 2010 году, но опубликованы только через десять лет. Песня на стихи Владимира Некляева о моральном выборе, где автор обращается к людям в погонах.
Владимир Некляев баллотировался в президенты на выборах 2010 года и был сильно избит неизвестными до сих пор лицами.
Макс Корж «Её виной»
«Шума навели на весь мир». Это цитата-отсылка к посту Макса Коржа в социальных сетях от 12 августа. «Пацаны. На сегодня вы победили. Тормозите сегодня движ (я говорю только о сегодняшнем дне). Вы указали, что можете дать отпор. Навели шума на весь мир. Жестких видеоматериалов хватит на месяц вперед… », – написал в своем instagram певец.
Но после отрицательной реакции на свой пост несколько раз вносил правки в текст.
А позже выпустил клип «Её виной», где есть отсылки к протестам в Беларуси.
Каста «Выходи гулять»
«Ничего не надо брать, просто выходи гулять.
Дымовуху и рогатку, клюшку и скакалку.
Ничего не надо брать, просто выходи гулять».
Трек вышел летом 2019 года и был посвящен событиям на «Болотной площади». Тогда съемки клипа отложили, так как не было хороших идей для сценария. А белорусские события 2020 года подсказали.
К тому же у одного из участников группы жена – из Беларуси.
Tor Band «Мы не «народец»
«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!».
Песня рок-группы из Рогачева – это ответ Лукашенко на слова, которые он говорил о народе. Сам клип состоит из видеозаписей белорусов, которые присылали свои видео группе. Клип явно понравился людям, у него более 1 600 000 просмотров на Youtube.
«Разбуры муры»/«Стены рухнут»
«Разбуры турмы муры!
Прагнеш свабоды – то бяры!»
/ «То стены рухнут, рухнут, рухнут
И свободно мы вздохнём!»
Песня имеет долгую историю.
В 1968 году каталонский певец Льюис Льяк писал песню «L’Estaca» как ответ на диктатуру Франко.
В 1978 году ее перевел польский бард Яцек Качмарский, и под названием «Mury» («Муры») она стала гимном движения «Солидарность».
Есть также русская версия, написанная в 2012 году московской группой «Аркадий Коц».
Белорусский вариант, созданный музыкантом Дмитрием Войтюшкевичем и поэтом Андреем Ходановичем, впервые исполнялся на площади Независимости во время декабрьских протестов после президентских выборов 2010 года.
Цой «Перемен»
Песня с самого начала стала символом белорусского протеста.
30 августа власти запретили митинг Светланы Тихановской и организовали на его месте «правильный» концерт. Два диджея, Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, которые вели это мероприятие, вдруг включили «Перемен». Диджеев задержали и отправили на Окрестина, а люди сразу же организовали для них массовый сбор средств. Позже ребята выехали за границу, а в Минске появилась площадь Перемен с посвященным Владу и Кириллу муралом.
Анна Шаркунова «Песня счастливых людей»
«Сегодня я выпускаю одну из самых важных песен в моей жизни. Самую хорошую и честную песню, которую мы когда-либо писали», – так рассказала Анна в подводке. Вместе с Шаркуновой в песне участвует множество представителей белорусской интеллигенции.
8soten feat. kassia «Голоса»
Музыканты из Бреста записали трогательную песню, а в клипе использовали видео с протестов.
Nemiga «Самый большой цветок»
«Посвящается погибшим и пострадавшим на мирных акциях в Беларуси. Тысячи заключенных по-прежнему находятся в СИЗО и тюрьмах. Десятки людей по-прежнему считаются пропавшими… Жыве Беларусь!».
Виталий Артист / БЕЗ БИЛЕТА. «Созвездие»
«Посвящается мирному созвездию, рожденному в Беларуси.
А также всем, кто не пережил 2020 год», – пишут музыканты.
Также послушайте песню: «Теперь это мы»
«Слышишь палят барабаны – это гроза у тех, кто молчал в стороне открылись глаза».
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Слушай и проживай 2020-й заново.
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