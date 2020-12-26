В МВД рассказали об утечке информации и оценили уровень криминала в стране

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 дек – Sputnik. В Беларуси за 11 месяцев зарегистрировано на 3,9% больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Растет киберпреступность и число убийств

Представитель силового ведомства подчеркнула, что криминогенная обстановка в стране в целом остается стабильной. В основном наблюдается рост числа киберпреступлений. А вот правонарушения, совершаемых иностранными гражданами в нашей стране, наоборот, очень сократились ― более чем на 26%.

Обеспокоенность вызывают рост дорожно-транспортных происшествий: жертв аварий стало больше.

"В том числе, по вине пьяных водителей, равно как и по вине уязвимых участников дорожного движения, это пешеходы и велосипедисты. В этом году зарегистрировано более 100 наездов на пешеходов. При этом более 200 человек погибли, 26 детей погибли", ― отметила Чемоданова.

Она также отдельно остановилась на росте числа убийств и причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть: как правило, они были совершены в состоянии алкогольного опьянения.

Смена вектора

Официальный представитель МВД заметила, что работа милиции по охране правопорядка поменялась во время проведения несанкционированных акций, особенно после выборов.

"Но думаю, что вы уже заметили, что деструктивные Telegram-каналы сегодня не имеют такого массового отклика, снижают накал", - отметила она.

Об утечке информации из органов

Отдельно Чемоданова затронула тему утечки служебной информации.

"Думаю, что необходимо обратить внимание и на дисциплину. Потому как есть у нас вопросы в части утечки служебной информации – и это немаловажное направление. Это в первую очередь вопрос нашей внутренней службы безопасности", - сказала она.

В том числе из-за роста числа киберпреступлений поменялось и направление в служебной деятельности. Необходимо принять больше действенных мер по защите чести, достоинства и деловой репутации граждан, представителей государственной власти, сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД, считает Чемоданова. Ведь кибер-буллинг, травля – это то, что сейчас особенно часто фиксируется в отношении сотрудников, добавила она.

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