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Трамп назвал Байдена "фейковым президентом"

27.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 дек – Sputnik. Дональд Трамп в своем Twitter резко высказался о Джо Байдане, назвав его "фейковым президентом", а прошедшие в США выборы – "коррумпированными". 

© REUTERS / MIKE SEGAR
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"Молодой военный, работающий в Афганистане, сказал мне, что выборы в Афганистане намного безопаснее и организованнее, чем выборы 2020 года в США. Наши выборы с миллионами и миллионами коррумпированных бюллетеней для голосования по почте, были выборами для страны третьего мира. Фальшивый президент!" – написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Twitter уже пометил пост президента ссылкой, по которой можно узнать о безопасности процедуры голосования по почте.

Трамп VS Байден

Дональд Трамп уже не первый раз жестко высказывается в сторону Джо Байдена. Так, 15 ноября он написал в Twitter о победе Байдена, объяснив ее тем, что выборы были сфальсифицированы.
22 октября на заключительных дебатах перед выборами Трамп сказал, что Байден строил клетки детей нелегальных мигрантов на границе с США, когда тот еще был вице-президентом.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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19 октября 2020 года, встречаясь с избирателями, Трамп сказал, что Китай "подкупил" Байдена:
"Байден подкуплен Китаем… Байден слаб в отношении Китая… Байден позволил Китаю остаться безнаказанным. Байден позволил Китаю обокрасть нас и обобрать нас дочиста".
Сейчас Twitter помечает сообщения Дональда Трампа специальным ярлыком, напоминая, что избирательные органы США признали, что на выборах победил Джо Байден.

 
Теги: Минск
 
 
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Это не первое эксцентричное высказывание действующего президента США Дональда Трампа в своем Twitter-аккаунте в отношении избранного президента Джо Байдена.
 
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