Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 дек – Sputnik. Дональд Трамп в своем Twitter резко высказался о Джо Байдане, назвав его "фейковым президентом", а прошедшие в США выборы – "коррумпированными".

"Молодой военный, работающий в Афганистане, сказал мне, что выборы в Афганистане намного безопаснее и организованнее, чем выборы 2020 года в США. Наши выборы с миллионами и миллионами коррумпированных бюллетеней для голосования по почте, были выборами для страны третьего мира. Фальшивый президент!" – написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Twitter уже пометил пост президента ссылкой, по которой можно узнать о безопасности процедуры голосования по почте.

Трамп VS Байден

Дональд Трамп уже не первый раз жестко высказывается в сторону Джо Байдена. Так, 15 ноября он написал в Twitter о победе Байдена, объяснив ее тем, что выборы были сфальсифицированы.

22 октября на заключительных дебатах перед выборами Трамп сказал, что Байден строил клетки детей нелегальных мигрантов на границе с США, когда тот еще был вице-президентом.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трамп назвал Байдена "фейковым президентом" Это не первое эксцентричное высказывание действующего президента США Дональда Трампа в своем Twitter-аккаунте в отношении избранного президента Джо Байдена.

19 октября 2020 года, встречаясь с избирателями, Трамп сказал, что Китай "подкупил" Байдена:"Байден подкуплен Китаем… Байден слаб в отношении Китая… Байден позволил Китаю остаться безнаказанным. Байден позволил Китаю обокрасть нас и обобрать нас дочиста".Сейчас Twitter помечает сообщения Дональда Трампа специальным ярлыком, напоминая, что избирательные органы США признали, что на выборах победил Джо Байден.