|
Почти "Война и мир": опубликован полный текст соглашения по Brexit
27.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек ― Sputnik. Еврокомиссия опубликовала в субботу полную версию соглашения с Великобританией по Brexit на 1 246 страниц, его текст доступен на
© Sputnik / Алекс Макнотон
"Для всех интересующихся сделкой по Brexit. Все 1 246 страниц проекта Соглашения между ЕС и Великобританией по торговле и сотрудничеству опубликованы. Наслаждайтесь чтением!", - написал в своем Twitter пресс-секретарь Комитета постоянных представителей ЕС Себастиан Фишер.
Напомним, переходный период в рамках соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией после завершения процедуры Brexit завершится 31 декабря. Первыми читателями документа станут послы 27 стран-членов ЕС , поскольку они в первую очередь должны официально одобрить документ.
Для официального подписания соглашения голосование в Совете ЕС должно состояться до 1 января 2021 года и быть единогласным, что позволит применять соглашение во временном режиме до 28 февраля 2021 года.
В оставшийся двухмесячный срок Европарламент должен одобрить документ, тогда сделка по Brexit будет утверждена окончательно.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В полной версии соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза 1246 страниц, для дальнейшего одобрения сделки их надо успеть прочесть и согласовать до...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)