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Почти "Война и мир": опубликован полный текст соглашения по Brexit

27.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 дек ― Sputnik. Еврокомиссия опубликовала в субботу полную версию соглашения с Великобританией по Brexit на 1 246 страниц, его текст доступен на официальном портале ЕК. Доступ к документу открыт через день после Рождества, "чтобы не осложнять праздники". 

© Sputnik / Алекс Макнотон
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"Для всех интересующихся сделкой по Brexit. Все 1 246 страниц проекта Соглашения между ЕС и Великобританией по торговле и сотрудничеству опубликованы. Наслаждайтесь чтением!", - написал в своем Twitter пресс-секретарь Комитета постоянных представителей ЕС Себастиан Фишер.

Напомним, переходный период в рамках соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией после завершения процедуры Brexit завершится 31 декабря. Первыми читателями документа станут послы 27 стран-членов ЕС , поскольку они в первую очередь должны официально одобрить документ.

Для официального подписания соглашения голосование в Совете ЕС должно состояться до 1 января 2021 года и быть единогласным, что позволит применять соглашение во временном режиме до 28 февраля 2021 года. 

В оставшийся двухмесячный срок Европарламент должен одобрить документ, тогда сделка по Brexit будет утверждена окончательно.

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Теги: Минск
 
 
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В полной версии соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза 1246 страниц, для дальнейшего одобрения сделки их надо успеть прочесть и согласовать до...
 
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