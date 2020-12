Цытаты, якія дапамагаюць жыць. Прапануе Тамара Лісіцкая

Источник материала: Свабода

Тамара Лісіцкая:

Не магу ўспомніць ні адной цытаты, якая б рабіла мяне спакойнай цяпер. Загружаю ў пошукавік ключавыя словы «Сіла. Вера. Спакой «, бачу кіляграмы добрых слоў, але чагосьці адзінага няма. Не таму, што гэта ня сказана, а таму, што мы жывём ва ўнікальным адрэзку часу, дзе сышліся дзікунства і лёгіка, першабытныя і высокія тэхналёгіі, хаатычная жорсткасьць і татальны гуманізм, агіткі і нэўрасеткі. Увесь папярэдні чалавечы досьвед адвальваецца, як быццам адлучаюцца і сыходзяць ступені ракеты або мяшкі зь пяском ад кошыка паветранага шара. Пераход з аграрнага і постіндустрыяльнага сьвету ў лічбавую эпоху вельмі турбулентны, а тут яшчэ і ковід, і неверагодны беларускі элемэнт.

Нам выпала жыць у час, які ўвойдзе ў падручнікі, музыку, кіно і літаратуру. Наўрад ці гэты час абмяжуецца 2020-м, гэта ня самая прыемная навіна. Але і пачалося яно не ў 2020-м, хоць таксама інфармацыя так сабе. Але ў 2020-м для нашай краіны адбыўся якасны скачок на новы ўзровень сьвядомасьці. А гэта як у гульні — пакуль зразумееш, дзе якія небясьпекі, пасткі, ворагі і донаты… Тут яшчэ ніхто не хадзіў. Не працуюць інструкцыі і парады, можна толькі ісьці наперад і правяраць гэты новы сьвет на сабе. Будаваць яго, вывучаць, засяляць, абараняць.

Або не ісьці.

Таму цытату вазьму зь вечнага, зь Бібліі:

Будзе аддадзена кожнаму паводле ўчынкаў ягоных.

А яшчэ з Бобі Макфэрына:

Don’t worry, be happy.

Тамара Лісіцкая — пісьменьніца, тэле- і радыёвядучая, сцэнарыстка.

Выбар рэдакцыі:

Happiness quite unshared can scarcely be called happiness; it has no taste.

Шчасьце, не разьдзеленае ні з кім, наўрад ці можна назваць шчасьцем; у яго няма смаку.

(Эмілі Бронтэ)

Эмілі Бронтэ (Emily Brontë, 1818–1848) — ангельская пісьменьніца, аўтарка раману «Wuthering Heights», які лічыцца шэдэўрам клясычнай ангельскай і сусьветнай літаратуры.

