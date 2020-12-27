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Неугомонный биткоин снова побил рекорд. Второй раз за сутки
Источник материала: Onliner
Если ваши предновогодние дни так себе, то порадуйтесь за других — владельцев биткоинов. Криптовалюта побила рекорд по своей стоимости уже второй раз за сутки. Если утром 26 декабря его цена достигла более $25 тысяч, то к полуночи она перевалила за $26 тысяч. Об этом свидетельствуют данные биржи криптовалют Binance.
Рекордная цена биткоина на данный момент — $26,648. В начале первого ночи по минскому времени она чуть приспустилась, но все равно держится на высокой отметке — более $26 тысяч.
Напомним, утром 26 декабря стоимость биткоина на непродолжительное время
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Если ваши предновогодние дни так себе, то порадуйтесь за других — владельцев биткоинов. Криптовалюта побила рекорд по своей стоимости уже…Читать далее…
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