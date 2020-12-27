Неугомонный биткоин снова побил рекорд. Второй раз за сутки

Источник материала: Onliner

Если ваши предновогодние дни так себе, то порадуйтесь за других — владельцев биткоинов. Криптовалюта побила рекорд по своей стоимости уже второй раз за сутки. Если утром 26 декабря его цена достигла более $25 тысяч, то к полуночи она перевалила за $26 тысяч. Об этом свидетельствуют данные биржи криптовалют Binance.

Рекордная цена биткоина на данный момент — $26,648. В начале первого ночи по минскому времени она чуть приспустилась, но все равно держится на высокой отметке — более $26 тысяч.









Напомним, утром 26 декабря стоимость биткоина на непродолжительное время превысила отметку в $25 тысяч, обновив исторический максимум. Криптоволюта продержалась на этой отметке недолго — тут же пошла вниз, согласно данным торгов.