Мадридский «Реал» возглавил рейтинг клубов УЕФА, БАТЭ – на 42-м месте

Источник материала: ОНТ

Союз Европейских футбольных ассоциаций представил рейтинг лучших клубов за всю историю организации. Он охватывает период с 1955 года и учитывает выступление команд в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов.

Возглавил рейтинг мадридский «Реал». Испанская команда 51 раз участвовала в еврокубках и в 13 из них завоёвывала главные трофеи сезона. Второе место в рейтинге заняла немецкая «Бавария», третье – испанская «Барселона».

Лучший белорусский клуб, БАТЭ, расположился на 42-й строчке. Борисовская команда провела 100 матчей на высшем уровне, одержав 36 побед, 30 раз сыграв вничью и потерпев 34 поражения. Всего в рейтинг вошли 500 европейских клубов.

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