Стартовал «финал четырех» Кубка Беларуси по баскетболу среди мужчин

Источник материала: ОНТ

В Могилёве стартовал решающий этап розыгрыша Кубка Беларуси по баскетболу среди мужских команд.

В первом полуфинале баскетболисты могилёвского «Борисфена» одержали уверенную победу над витебским «Рубоном» – 102:73. В другом матче действующий чемпион и обладатель Кубка страны «Цмокi-Мiнск» обыграл «Гродно-93» – 86:57. Завтра пройдут финальный поединок и матч за бронзовые награды.

Вход на игры «финала четырёх» свободный. Также организована онлайн-трансляция турнира.

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