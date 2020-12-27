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Стартовал «финал четырех» Кубка Беларуси по баскетболу среди мужчин
Источник материала: ОНТ
В Могилёве стартовал решающий этап розыгрыша Кубка Беларуси по баскетболу среди мужских команд.
В первом полуфинале баскетболисты могилёвского «Борисфена» одержали уверенную победу над витебским «Рубоном» – 102:73. В другом матче действующий чемпион и обладатель Кубка страны «Цмокi-Мiнск» обыграл «Гродно-93» – 86:57. Завтра пройдут финальный поединок и матч за бронзовые награды.
Вход на игры «финала четырёх» свободный. Также организована онлайн-трансляция турнира.
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В Могилёве стартовал решающий этап розыгрыша Кубка Беларуси по баскетболу среди мужских команд. В первом полуфинале баскетболисты могилёвского «Борисфена»...
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