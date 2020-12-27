Стал известен размер призового фонда Australian Open

Источник материала: ОНТ

Стали известны подробности проведения Открытого чемпионата Австралии по теннису – первого турнира серии Большого шлема в новом сезоне.

Призовой фонд Australian Open останется на прежнем уровне и составит 54,5 миллиона долларов. Напомним, в основной сетке турнира в Мельбурне выступят четыре представителя Беларуси.

В женском одиночном разряде сыграют 10-я ракетка планеты Арина Соболенко, двукратная чемпионка Австралии Виктория Азаренко, занимающая сейчас 13-е место в мировом рейтинге, и Александра Саснович, у которой 90-я позиция в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

А в мужском турнире выступит Егор Герасимов, занимающий 78-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Женский квалификационный этап Australian Open должен пройти с 10 по 13 января в Дубае, а мужская квалификация – в эти же дни в Дохе. Матчи основного этапа австралийского первенства состоятся на кортах «Мельбурн-Парка» с 8 по 21 февраля.

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