|
Стал известен размер призового фонда Australian Open
Источник материала: ОНТ
Стали известны подробности проведения Открытого чемпионата Австралии по теннису – первого турнира серии Большого шлема в новом сезоне.
Призовой фонд Australian Open останется на прежнем уровне и составит 54,5 миллиона долларов. Напомним, в основной сетке турнира в Мельбурне выступят четыре представителя Беларуси.
В женском одиночном разряде сыграют 10-я ракетка планеты Арина Соболенко, двукратная чемпионка Австралии Виктория Азаренко, занимающая сейчас 13-е место в мировом рейтинге, и Александра Саснович, у которой 90-я позиция в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
А в мужском турнире выступит Егор Герасимов, занимающий 78-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Женский квалификационный этап Australian Open должен пройти с 10 по 13 января в Дубае, а мужская квалификация – в эти же дни в Дохе. Матчи основного этапа австралийского первенства состоятся на кортах «Мельбурн-Парка» с 8 по 21 февраля.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны подробности проведения Открытого чемпионата Австралии по теннису – первого турнира серии Большого шлема в новом сезоне. Призовой фонд Australian Open...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)