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Стал известен размер призового фонда Australian Open

27.12.2020 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стал известен размер призового фонда Australian Open

Стали известны подробности проведения Открытого чемпионата Австралии по теннису – первого турнира серии Большого шлема в новом сезоне.

Призовой фонд Australian Open останется на прежнем уровне и составит 54,5 миллиона долларов. Напомним, в основной сетке турнира в Мельбурне выступят четыре представителя Беларуси. 

В женском одиночном разряде сыграют 10-я ракетка планеты Арина Соболенко, двукратная чемпионка Австралии Виктория Азаренко, занимающая сейчас 13-е место в мировом рейтинге, и Александра Саснович, у которой 90-я позиция в рейтинге Женской теннисной ассоциации. 

А в мужском турнире выступит Егор Герасимов, занимающий 78-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. 

Женский квалификационный этап Australian Open должен пройти с 10 по 13 января в Дубае, а мужская квалификация – в эти же дни в Дохе. Матчи основного этапа австралийского первенства состоятся на кортах «Мельбурн-Парка» с 8 по 21 февраля.

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Стали известны подробности проведения Открытого чемпионата Австралии по теннису – первого турнира серии Большого шлема в новом сезоне. Призовой фонд Australian Open...
 
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