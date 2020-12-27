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Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления
Источник материала: Навiны
В последний выходной 2020 года Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается.
На отдельных участках дорог сохранится гололедица.
Ветер южный умеренный, по западным районам местами порывистый.
Температура воздуха в регионах:
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В последний выходной 2020 года Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления.
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