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Нацбанк собирается ударить по «отмыву» преступных доходов

27.12.2020 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В 2021 году Национальный банк Беларуси примет дополнительные меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Нацбанк собирается ударить по «отмыву» преступных доходов
Иллюстрация pixabay.com

Как отмечается в официально опубликованных Основных направлениях денежно-кредитной политики страны на 2021 год, одобренных 24 декабря указом Александра Лукашенко, в соответствии с документом, меры будут направлены на повышение эффективности системы внутреннего контроля в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, Банке развития Беларуси, некредитных финансовых организациях.

Запланировано проведение секторальной оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, в банковском секторе и секторе некредитных финансовых организаций.

В 2021 году также продолжится совершенствование системы раннего предупреждения и выявления рисков финансовой стабильности и их источников.

Национальный банк будет формировать условия для поддержания роста кредитования на уровне, не приводящем к усилению системных рисков. С этой целью предполагается применение показателей долговой нагрузки и обеспеченности кредита, параметры которых будут определяться на основе регулярной оценки устойчивости сектора домашних хозяйств и уровня рисков, связанных с кредитованием физических лиц.

Внимание будет уделено ограничению уровня системного риска, генерируемого бизнес-моделями банков с повышенной склонностью к риску (риск-аппетитом).

«Предполагается совершенствование подходов к оценке кредитного риска с учетом рекомендаций, полученных в ходе технической помощи экспертов Международного валютного фонда. По-прежнему будет уделяться внимание проводимой банками работе по поддержанию доли необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, на безопасном уровне, не превышающем 10%», — говорится в документе.

 
 
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В 2021 году Национальный банк Беларуси примет дополнительные меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования...
 
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