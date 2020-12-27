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Минские районы Шарики и Тракторный с самого утра вышли на марш
Источник материала: Хартия'97
Минские районы Шарики и Тракторный с самого утра вышли на марш
Достойный способ встретить рассвет нового дня революции.
Два минских района с самого утра вышли на марш протеста, сообщает телеграм-канал
«Только проснулись? А Шарики и Тракторный уже встречают рассвет маршем! Присоединяйтесь!», — пишет телеграм-канал.
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Достойный способ встретить рассвет нового дня революции.
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