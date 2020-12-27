До и после. Перевоплотили квартиру «с глубоко советским ремонтом» всего за 12 тысяч рублей

Источник материала: Onliner Наши сегодняшние участники «Ремонта за копейку» купили «однушку» весной 2019-го. «Признаться, эта оранжевая обстановка очень уж резала мой взгляд, к ремонту приступали приблизительно через месяц после переезда», — пишет Елена и показывает, что у них с мужем получилось сделать за относительно небольшой промежуток времени. А мы напоминаем, что победитель каждого тура получает тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград». Поучаствовать можете и вы: свои истории присылайте на dm@onliner.by.

Мы, как молодая семья, столкнулись с ремонтом впервые. Говорят, прежде чем жениться, стоит вместе поклеить обои, поэтому мне было интересно посмотреть, что же будет. Забегая вперед, скажу, что все было прекрасно и мы показали этим обоям, кто в доме хозяин.





Энтузиазма у нас было выше крыши. Мы понимали и принимали, что почти все будем делать сами. Занимались ремонтом каждый день после работы и, конечно, по выходным. Может, в какой-то степени это и утомительно, но хочется закончить поскорее, так что благодаря заряду и, наверное, молодости все шло своим чередом.

Начнем с жилой комнаты.

Долой эти кремово-бежевые пережитки советских времен. Обои со стен отошли очень легко. А вот с потолка — с огромным трудом, и мало что им в этом помогало: ни специальные растворы для удаления, ни мольбы о пощаде. Это заняло целый день и вечер.





На следующий день пригласили электрика. Розеток хотелось побольше, а сами мы не смогли бы сделать эту работу. Потом в обычный белый покрасили потолок. Купили один рулон обоев под покраску для одной стены и три рулона темно-серого цвета для остальных. Поклеили и покрасили без проблем, зашлифовали все плинтусами.

























Жилую более-менее привели в порядок, перебрались в коридор.









Дальше настало время менять межкомнатные двери. Это делали не сами. Услуги по установке заказали в том же месте, где и двери. В итоге я перекрасила стандартный шкаф-купе, добавила надпись, несколько наших фотографий, чтобы радовали глаз. Зеленой акриловой краской покрасила стену в ромбик и напоследок перекрасила старый журнальный столик.









Попутно решили собрать два открытых стеллажа. Собирали все с нуля, сами. Всем закупились в «Материке». Заказали распил ЛДСП по размерам, там же купили алюминиевые уголки и золотую краску в баллончике.

Приступили к ванной комнате. Она у нас крайне мала, поэтому было решено перенести стиральную машину на кухню.





Полистав YouTube и Pinterest, нашла кучу вариантов с перекраской плитки. Так как сама плитка в хорошем состоянии, то и менять ее не было смысла. Купили хорошую грунтовку и краску, устойчивую к влаге (скажу наперед — прошел уже почти год, ничего не треснуло и не облезло). Покраска прошла быстро и не напряжно, за вечер управились. Остатками белой краски покрасили также трубу.





Что касается наполнения ванны, то здесь тоже все было крайне дешево и сердито. В «Материке» нашли деревянный стеллаж, похожий на Ikea. Кто-то ставит такие стеллажи себе в гараж, а у нас он отлично вписался в ванную. Мы покрыли его морилкой под дуб, и по сей день я ему нарадоваться не могу.





Купили умывальник-чашу. Долго думали, на что же эту чашу установить, чтобы все выдержало и не свалилось, так как стена между ванной и туалетом довольно маленькая и какое-то серьезное скрытое крепление продырявило бы все насквозь. В итоге в «Ома» нашли деревянный подоконник, достаточно массивный и широкий для подобных нагрузок. Решили крепить его на металлические уголки: их все равно не видно, а свою задачу выполняют на все 100%. Он так же прошел стадию покрытия морилкой под дуб, а еще мы купили специальный яхтный лак для защиты от воды. Кстати, в «Ома» же нашли маленькую деревяшку, которая стала нашей полочкой под зеркалом. Зеркало нашли в «Материке» (одно из самых дешевых).









Дальше кухня.





Кухня, конечно, далась нелегко и выжала из нас все соки. Так как мы с мужем очень высокие, искали варианты, где кухня была бы выше обычного — примерно 100—110 сантиметров высотой. Но, увы, эти розовые мечты разбились о суровые ценники кухонь на заказ. А так как ремонт шел под лозунгом «Дешево и сердито», смирились со стандартами низких людей и пошли на поиски модульных кухонек.

Затем приступили к сдиранию обоев. Не совру, если скажу: это было одно из самых тяжелых занятий за весь ремонт. Вот уж не знаю, что это были за дьявольские куски бумаги, но отходить от стены они не желали ни при каких условиях. Мы извели на них столько жидкости для снятия обоев, просто воды и в конце концов своих нервов... Но даже после этого мы отодрали всего одну стену. Обессилев и решив, что мы явно что-то делаем не так, полезли в интернет за помощью, узнали, что есть некий валик с шипами, который способен избавить нас от страданий бесполезной работы, рванули за ним в «Материк». После этого все пошло куда веселей.





На следующий день поклеили обычные белые обои. Дальше нужно было положить плитку для фартука. Это мы не рискнули делать сами, хотелось, чтобы все было аккуратно и ровно, поэтому мы наняли мастера.









Также покрасили батареи и трубы в черный матовый цвет, а чуть позже — оконные рамы и подоконник. На стену мы повесили две большие полочки на деревянные уголки. Идея такой открытой кухни очень привлекала. Оценив свою кухонную утварь, мы решили, что нам просто не нужно столько места для хранения. Так что от шкафов отказались в пользу открытого пространства. Так же было и с плитой: оценив наш опыт, решили, что больше двух конфорок нам просто не нужно. Духовки тоже нет: для запекания используется мультиварка — и никаких проблем.

Кухню привезли через месяц, за сборку мы не платили, все собирали сами.





Так как стиральная машина переезжала на кухню, нужно было устроить и сантехнику для нее, это тоже делали сами.





















Жилая комната Телевизор 1750 Диван 2400 Комод 200 Журнальный столик 150 Стол письменный 200 2 стеллажа 140 Шторы 150 Краска на потолок 60 Краска/обои под покраску 200 Обои серые 150 Рольшторы 75 Люстра 100 Картины 150 «Скодис» 100 Коридор Полки 80 Краска на шкаф 40 Обои 90 Люстра 70 Ванная Стеллаж 70 Корзина для белья 60 Обработка ванны акрилом 120 Экран под ванну 40 Зеркало 40 Коврик 30 Полки 60 Умывальник 220 Грунтовка под покраску 17 Яхтный лак 30 Кухня Плитка 90 Укладка плитки 146 Обои 80 Краска 50 Сама кухня 1300 2 полки 74 6 уголков (по акции) 15 Кухонный стол 100 2 стула 440 Умывальник 150 Смеситель 100 Плита газовая 200 Рольшторы 25 Проводка розеток везде 250 Сами розетки 140 Двери с установкой 1200 Плинтус напольный 40 Плинтус потолочный 50 Краска черная 50 ИТОГО: 11 742

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