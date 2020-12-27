Топ самых ожидаемых фильмов 2021 года

Источник материала: Onliner На этот раз наш список ожидаемых фильмов наступающего года, как никогда, неопределенный. Пандемия еще не закончилась, и будущее вообще крайне туманно. Вероятность того, что самые громкие премьеры опять перенесут на полгода-год вперед, как это уже было в 2020-м, очень велика. Да и половина «новинок» — на самом деле переносы с 2020-го. Тем не менее хоть какие-то ориентиры составить можно. Все премьеры расположены в порядке предполагаемой даты выхода.

20. «Черри» (26 февраля)

Режиссеры: Джо и Энтони Руссо.

В ролях: Том Холланд, Сиэра Браво, Томас Леннон.

Криминальная драма, основанная на автобиографическом романе армейского медика Нико Уокера. Когда он вернулся из Ирака с посттравматическим синдромом, врачи прописали ему обезболивающий препарат, из-за которого мужчина плотно подсел на наркотики. Ради очередной дозы Нико подрядился грабить банки. Его арестовали почти десять лет назад.





Фильм выйдет на стриминговом сервисе Apple. В главной роли — в последнее время очень старающийся вырваться из своего амплуа Человека-паука Том Холланд. По словам братьев Руссо, режиссеров «Черри», известных прежде всего по «Мстителям», Том настолько хорош в роли медика-наркомана, что достоин бороться за «Оскар».

19. «Поступь хаоса» (5 марта)

Режиссер: Даг Лайман.

В ролях: снова Том Холланд, Мадс Миккельсен, Дэйзи Ридли.

Экранизация одноименного романа, действия которого происходят в инопланетной колонии. Там основали город беженцы с умирающей Земли. Ребята одолели местную фауну, но заразились вирусом, из-за которого слышат мысли друг друга и вообще всех живых существ. Женщин в поселении давно не осталось, мужчины сходят с ума из-за вируса, а главный герой — единственный оставшийся в городе подросток, которого мысли других пока не донимают, но вот-вот могут начать это делать. А тут еще неожиданная встреча с девушкой, которая прибыла с Земли.





У «Поступи хаоса» тяжелая судьба. Фильм хотели выпустить еще несколько лет назад, но из-за постоянных пересъемок релиз регулярно переносился. Собственно, не факт, что лента выйдет в марте 2021-го. Роль подростка исполнил Том Холланд, который, кажется, стал одним из самых востребованных молодых актеров современности.

18. «King’s Man: Начало» (11 марта)

Режиссер: Мэттью Вон.

В ролях: Рэйф Файнс, Харрис Дикинсон, Аарон Тейлор-Джонсон, снова Том Холландер.

Приквел к самому первому Kingsman. Действия ленты происходят во время Первой мировой войны. За исключением антуража, все осталось прежним, включая супершпионскую организацию, угрозу для всего мира и пару «наставник — ученик».

17. «Множественные святые Ньюарка» (12 марта)

Режиссер: Алан Тейлор.

В ролях: Вера Фармига, Рэй Лиотта, Джон Бернтал.

Еще одна криминальная драма с серьезным кастом. Лента является полнометражным приквелом сериала «Клан Сопрано». Действия картины разворачиваются летом 1967 года во время пика противостояния между итальянской и афроамериканской мафией. В общем, строго рекомендуется поклонникам сериала.





Лента должна была выйти еще в сентябре 2020-го, но стала одной из жертв переносов. Если ничего не случится, то увидим ее на стриминговом сервисе HBO Max в марте. Режиссуру проекта доверили одному из постановщиков «Игры престолов» и «Рима», а за нюансы истории отвечали сценаристы оригинального «Клана Сопрано».

16. «Морбиус» (18 марта)

Режиссер: Даниэль Эспиноса.

В ролях: Джаред Лето, Мэтт Смит, Майкл Китон.

Лента посвящена одному из самых неоднозначных, притягательных и загадочных антигероев вселенной Marvel — вампиру Морбиусу. Сначала парень пил летучих мышей и искал лекарство от болезни крови, а потом решился на эксперимент, который превратил его в еще более кровожадного монстра. Причем мышами дело уже не ограничилось.





«Морбиус» выходит в рамках одной медиафраншизы с «Веномом». Рулить пытается Sony, но пока у нее не очень получается. В случае с «Морбиусом» главная ставка делается на харизму Джареда Лето, исполнившего роль вампира.

15. «Не время умирать» (2 апреля)

Режиссер: Кэри Фукунага.

В ролях: Дэниэл Крэйг, Ана де Армас, Леа Сейду, Рами Малек, Кристоф Вальц.

25-й фильм бондианы. Согласно сюжетной затравке будущей ленты, Джеймс Бонд отойдет от работы над МИ-6, но будет вынужден вернуться в строй по просьбе своего друга из ЦРУ. Агенту 007 предстоит разыскать похищенного ученого и остановить очередного злодея. На этот раз с напарницей, у которой также два нуля в позывном.





Последний фильм, в котором знаменитого агента играет Дэниэл Крэйг. Ну и традиционно для франшизы — много гонок, трюков, перестрелок, предательства и разных шпионско-разведывательных штучек в рамках гигантского бюджета $250 миллионов. Поговаривают, что ленту хотели продать стриминговым сервисам за $600 миллионов, но покупателей-смельчаков не нашлось. Поэтому «Не время умирать» — один из редких блокбастеров 2021 года, который будут показывать только в кинотеатрах.

14. «Мортал Комбат» (15 апреля)

Режиссер: Саймон Маккуойд.

В ролях: Джессика МакНэми, Хироюки Санада, Таданобу Асано.

Перезапуск знаменитой франшизы с боями, кровищей и фаталити. Именно «добиваниям» противников авторы ленты обещают уделить побольше времени и внимания. Особенности истории держатся в секрете, но мы и так все знаем. К тому же в «Мортал Комбат» сюжетные перипетии имеют не такое уж важное значение. Кино все же в первую очередь про драки и показную жестокость.





Съемки файтинга доверили 35-летнему новичку Саймона Маккуойду. Зато маститая команда занималась постановкой драк, которых здесь должно быть очень много. Причем кинематографисты старались обходиться без визуальных эффектов, которые, вероятно, приберегли в основном для фаталити.

13. «Черная вдова» (30 апреля)

Режиссер: Кейт Шортланд.

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Роберт Дауни мл., Дэвид Харбор.

Речь о сольном проекте про Наташу Романофф. Супергероине придется вернуться в прошлое, чтобы разобраться со своими психологическими проблемами. Известно, что события ленты будут происходить в основном в Будапеште. Здесь Вдова встретится с Красным Стражем, советской копией Капитана Америки, а также с Таскмастером, который умеет точь-в-точь повторять любые, даже самые супергеройские, движения.





Ждем от «Черной вдовы» всего того же, что каждый раз преподносят фильмы по комиксам Marvel: красочные декорации, мужчины и женщины со сверхъестественными способностями, гипертрофированные суперзлодеи и «неожиданные» твисты.

12. «Главный герой» (20 мая)

Режиссер: Шон Леви.

В ролях: Райан Рейнольдс, Джоди Комер, Тайка Вайтити, Джо Кири.

Этот Парень живет счастливо, но уж очень скучно. Каждый день одно и то же — на улицах драки и перестрелки, а банк, в котором он работает, ежедневно грабят. Вскоре Парню открывается истина. Оказывается, он всего лишь персонаж видеоигры, причем далеко не самый главный. Такое положение дел все меняет. Парень решается изменить ход событий и вступает в игру.





Похоже на «Шоу Трумана», но с куда более юморным оттенком и спецэффектами, лезущими буквально в каждый кадр. Режиссер — автор «Живой стали» и исполнительный продюсер «Очень странных дел». Ну и Райан Рейнольдс окончательно ушел в комедийный жанр.

11. «Охотники за привидениями: Наследники» (12 июня)

Режиссер: Джейсон Райтман.

В ролях: Финн Вулфард, Маккенна Грейс, Сигурни Уивер, Билл Мюррей, Дэн Эйкройд.

Предполагается, что это «настоящее» продолжение культовых «Охотников за привидениями». Мол, забудьте о позорном фильме 2016 года с охотницами и ждите теплых ламповых охотников. По сюжету мать-одиночка с парой детей-подростков селится на старой ферме, доставшейся ей в наследство от отца. Ребята пытаются узнать побольше о дедушке и находят автомобиль Ecto-1.





В «Наследниках» есть актеры, занятые в оригинальной дилогии 1980-х годов. Из новичков — Финн Вулфард, которого вы видели в «Очень странных делах» и «Оно». Новые «Охотники за привидениями» должны были выйти еще весной 2020-го, но, как и многие другие блокбастеры, пали жертвой пандемии и последовавших массовых переносов премьер.

10. «Топ Ган: Мэверик» (1 июля)

Режиссер: Джозеф Косински.

В ролях: Том Круз, Майлз Теллер, Вэл Килмер, Эд Харрис.

Пит Мэверик Митчелл более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ. Его считают бесстрашным летчиком-испытателем, который расширяет границы возможного и старательно избегает повышения в звании. Приступив к подготовке отряда выпускников военно-морской школы для специальной миссии, подобной которой никогда не было, Мэверик встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу, сына своего покойного друга — лейтенанта Ника Брэдшоу.





Одной из отличительных черт новой картины станут, судя по всему, реальные съемки полетов на боевых самолетах ВМС США: Том Круз известен своей тягой к высокой степени достоверности в некоторых трюках. Либо же на высоком уровне окажутся спецэффекты.

9. «Неизведанное: Удача Дрейка» (15 июля)

Режиссер: Рубен Фляйшер.

В ролях: снова Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас, София Тейлор Али.

Многострадальная экранизация серии игр Uncharted, кажется, наконец-то имеет хоть какие-то шансы на релиз. Фильм расскажет историю молодого Натана Дрейка. Забавно, что изначально эту роль прочили Марку Уолбергу, однако за время съемок он успел постареть, поэтому потребовалась замена, на которую пригодился вездесущий Том Холланд. Марку же отдали второстепенную роль.





«Неизведанное: Удача Дрейка» находится в стадии производства уже десяток лет! За время съемок у картины сменилось шесть режиссеров! Многие не верили, что экранизация Uncharted вообще когда-нибудь выйдет. И все же производственный ад вроде бы остался позади.

8. «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (5 августа)

Режиссер: Джеймс Ганн.

В ролях: Марго Робби, Тайка Вайтити, Сильвестр Сталлоне, Идрис Эльба.

Продолжение крайне неоднозначного фильма «Отряд самоубийц». С одной стороны, его все обругали, а с другой — он собрал огромную кассу, значительно превысившую затраты на съемки. В центре внимания «Миссии навылет» снова окажется команда суперзлодеев, которой поручили важную, хоть и грязную миссию. Пока точно неизвестно, но, по слухам, на этот раз речь пойдет об устранении амбициозного диктатора по имени Луна в одной из затрапезных стран. Все совпадения, скорее всего, случайны.

В режиссерском кресле сидит Джеймс Ганн. Так что у фильма есть все шансы стать лучше предшественника хотя бы благодаря юмору. Ведь именно он в первую очередь вытягивает «Стражей Галактики», за которых также отвечает Ганн. Кроме того, режиссер обещает неожиданные сюжетные повороты вплоть до смерти главных героев. А может, просто шутит.

7. «Дюна» (30 сентября)

Режиссер: Дени Вильнев.

В ролях: Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Джош Бролин, Зендея, Джейсон Момоа.

Дом Атрейдес. Дом Харконнен. Все они борются за власть и ценный ресурс на планете Арракис. Сюжет «Дюны» описывать бессмысленно, потому что он тщательно размазан дворцовыми интригами и тайнами по сотням страниц произведений Фрэнка Герберта.





Этот фильм, как и многие другие, попадал еще в прошлогодний рейтинг ожидаемых картин. Надеемся, что перенос почти на год пойдет «Дюне» на пользу. Ведь задача перед Дени Вильневом крайне сложная: перенести в киноформат столь масштабное и насыщенное событиями произведение практически невозможно. Здесь больше подошел бы формат сериала, но что есть, то есть.

6. «Последняя дуэль» (14 октября)

Режиссер: Ридли Скотт.

В ролях: Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Бен Аффлек.

История последней официальной дуэли, состоявшейся во Франции в XIV веке. Нормандский рыцарь Жан де Карруж после возвращения с войны узнает, что его жену изнасиловал сосед Жак Ле Гри. Жан обращается к королю, а тот дает добро на честный поединок. Кто победит в дуэли, тот и прав. Ситуация осложняется тем, что в случае поражения Карружа смерть ждет и его супругу, которую казнят за ложные обвинения.





Предполагалось, что «Последняя дуэль» успеет выйти до конца 2020 года. В таком случае фильм и особенно актерский состав могли побороться за несколько «Оскаров». В итоге на премии киноакадемии претендовать если и удастся, то не ранее 2022 года.

5. «Вечные» (5 ноября)

Режиссер: Хлоя Чжао.

В ролях: Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани, Кит Харингтон.

Главные герои этого масштабного кинокомикса — генетически улучшенные суперлюди, появившиеся на свет пять миллионов лет назад. От обычных людей они скрываются, но защищают их от мерзких Девиантов. Показаться на свет вечных вынудили действия террориста Таноса.

У «Вечных» гигантский бюджет, который, правда, пока не раскрывается. Обещают очень много крутейших спецэффектов и танцы, как в индийских фильмах. А еще здесь будет герой-гей, на чем авторы фильма постоянно акцентируют внимание, обещая показать кое-что покруче поцелуя (а именно — счастливую гомосексуальную семью).

4. «Годзилла против Конга» (19 ноября)

Режиссер: Адам Вингард.

В ролях: Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун, Джулиан Деннисон.

В целом сюжет блокбастера можно описать тремя словами, из которых состоит название фильма. Вокруг схватки двух гигантов, конечно, накрутили еще историю про организацию «Монарх», которая отслеживает жизнь монстров на планете и пытается разгадать тайну их происхождения на острове Черепа.





За эту картину топовые стриминговые сервисы устроили настоящую борьбу. Netflix был готов выложить за фильм более $200 миллионов. Но, кажется, блокбастер все же покажут на HBO Max. В кинотеатры «Годзиллу против Конга» тоже должны завезти.

3. «Матрица 4» (23 декабря)

Режиссер: Лана Вачовски.

В ролях: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Эллен Холлман.

Если мир больше не будут сотрясать катаклизмы вроде пандемии, то через год сможем увидеть продолжение легенды. Подробностей о сюжете пока нет. Достоверно известно лишь то, что Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс по-прежнему играют Нео и Тринити. Говорят, в фильме также появится молодой Морфеус.





Как это часто бывает с продолжениями легенд, над четвертой частью «Матрицы» маркетологи активно работают на уровне ничего не значащих, но здо́рово звучащих вбросов. Так, повсюду слышны обещания, что Лана Вачовски, как никогда, сильна в технических нюансах съемки и что она снова изменит киноиндустрию, как это в свое время произошло при появлении первой «Матрицы».

2. «Шерлок Холмс 3» (23 декабря)

Режиссер: Декстер Флетчер.

В ролях: Роберт Дауни мл., Джуд Лоу, Джаред Харрис.

О третьей части похождений Шерлока Холмса в исполнении Роберта Дауни младшего известно разве только то, что ее события будут происходить спустя девять лет после истории из второй части. Именно столько и разделяет выход двух лент. А еще в режиссерском кресле на этот раз не Гай Ричи, а постановщик «Рокетмена».





Впрочем, Роберт Дауни младший считает «Шерлока» своим проектом. Он же хочет сделать из британского сыщика целую детективную киновселенную, как у Marvel и ее супергероев. Так что после третьей части наверняка последуют и четвертая, и пятая, и так далее, а также куча ответвлений, ремейков и прочего.

1. «Акира»

Режиссер: Тайка Вайтити.

Недалекое будущее. После Третьей мировой войны и ядерной бомбардировки столицы Японии на ее месте возникает город-государство Нью-Токио. Заправляют там профашистски настроенные власти, не допускающие и мысли о смене режима. Заодно в недрах секретных военных лабораторий готовят Акиру — сверхчеловека и спасителя, а пока всего лишь ребенка-мутанта, способности которого пытается контролировать правительство.

Масштабная полнометражная экранизация знаменитой манги готовится очень давно. В качестве претендента на роль режиссера в свое время даже рассматривался Кристофер Нолан. Когда же за дело взялся Вайтити, то появилась и примерная дата релиза фильма — весна 2021 года. На самом же деле проект до сих пор покрыт туманом неопределенности. Весной его не покажут точно. Скорее всего, его перенесут еще как минимум на год. Тем не менее пока авторы ленты официально 2021 год релиза из карточки фильма не убирают.