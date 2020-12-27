|
В МВД обеспокоены утечкой информации о сотрудниках милиции
Источник материала: Навiны
Необходимо принятие дальнейших мер по защите чести, достоинства и деловой репутации представителей государственной власти, сотрудников внутренних дел, а также остановить утечку информации о них, заявила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
«Сегодня необходимо принятие дальнейших действенных мер по защите чести, достоинства и деловой репутации граждан, представителей государственной власти, сотрудников внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД. Необходимо обратить внимание в том числе и на дисциплину, потому как есть вопросы в части утечки информации, служебной информации — и это немаловажное направление», — заявила Чемоданова в эфире программы «Панорама» на телеканале
Представитель МВД пояснила, что разговор идет прежде всего о кибербуллинге, буллинге в отношении сотрудников ведомства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необходимо принятие дальнейших мер по защите чести, достоинства и деловой репутации представителей государственной власти, сотрудников внутренних дел, а также...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)