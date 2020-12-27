В МВД обеспокоены утечкой информации о сотрудниках милиции

Необходимо принятие дальнейших мер по защите чести, достоинства и деловой репутации представителей государственной власти, сотрудников внутренних дел, а также остановить утечку информации о них, заявила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.



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«Сегодня необходимо принятие дальнейших действенных мер по защите чести, достоинства и деловой репутации граждан, представителей государственной власти, сотрудников внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД. Необходимо обратить внимание в том числе и на дисциплину, потому как есть вопросы в части утечки информации, служебной информации — и это немаловажное направление», — заявила Чемоданова в эфире программы «Панорама» на телеканале «Беларусь-1» .

Представитель МВД пояснила, что разговор идет прежде всего о кибербуллинге, буллинге в отношении сотрудников ведомства.