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В МВД обеспокоены утечкой информации о сотрудниках милиции

27.12.2020 08:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Необходимо принятие дальнейших мер по защите чести, достоинства и деловой репутации представителей государственной власти, сотрудников внутренних дел, а также остановить утечку информации о них, заявила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В МВД обеспокоены утечкой информации о сотрудниках милиции
Фото носит иллюстративный характер

«Сегодня необходимо принятие дальнейших действенных мер по защите чести, достоинства и деловой репутации граждан, представителей государственной власти, сотрудников внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД. Необходимо обратить внимание в том числе и на дисциплину, потому как есть вопросы в части утечки информации, служебной информации — и это немаловажное направление», — заявила Чемоданова в эфире программы «Панорама» на телеканале «Беларусь-1».

Представитель МВД пояснила, что разговор идет прежде всего о кибербуллинге, буллинге в отношении сотрудников ведомства.

 
 
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Необходимо принятие дальнейших мер по защите чести, достоинства и деловой репутации представителей государственной власти, сотрудников внутренних дел, а также...
 
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