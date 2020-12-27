Тест: какое вы новогоднее блюдо?

Источник материала: Tut.by

Каким бы ни был уходящий год, 31 декабря никто не сможет нам отменить. Так же как мандарины, елку, подарки и веру в то, что после полуночи все как-то само собой станет получше. А раз так, то классическая ежегодная битва оливье против сельди под шубой объявляется открытой. Пройдите наш небольшой тест и узнайте, кто вы на новогоднем столе: консервативный салат или элегантная устрица?