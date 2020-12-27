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Тест: какое вы новогоднее блюдо?

27.12.2020 08:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каким бы ни был уходящий год, 31 декабря никто не сможет нам отменить. Так же как мандарины, елку, подарки и веру в то, что после полуночи все как-то само собой станет получше. А раз так, то классическая ежегодная битва оливье против сельди под шубой объявляется открытой. Пройдите наш небольшой тест и узнайте, кто вы на новогоднем столе: консервативный салат или элегантная устрица?

 
 
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Консервативный салат или элегантная устрица?
 
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