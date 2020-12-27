Новогодний маникюр: 10 самых красивых идей

Источник материала: Sputnik Беларусь

Даже если в повседневной жизни вы носите ногти без намека на покрытие, то канун Нового года может пробудить в вас жажду чего-то особенного и праздничного.

Sputnik отобрал самые красивые и запоминающиеся варианты дизайнов маникюра – от минималистичного до избыточно-пестрого. В предпраздничной подборке – лучшие работы мировых мастеров. Вдохновите себя и своего мастера по маникюру!