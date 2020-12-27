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Новогодний маникюр: 10 самых красивых идей
27.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Даже если в повседневной жизни вы носите ногти без намека на покрытие, то канун Нового года может пробудить в вас жажду чего-то особенного и праздничного.
Sputnik отобрал самые красивые и запоминающиеся варианты дизайнов маникюра – от минималистичного до избыточно-пестрого. В предпраздничной подборке – лучшие работы мировых мастеров. Вдохновите себя и своего мастера по маникюру!
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Вдохновляющие и стильные дизайны маникюра от лучших нейл-мастеров, которые стоит использовать в самую главную ночь в году – в подборке Sputnik.
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