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Новогодний маникюр: 10 самых красивых идей

27.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Даже если в повседневной жизни вы носите ногти без намека на покрытие, то канун Нового года может пробудить в вас жажду чего-то особенного и праздничного.

Sputnik отобрал самые красивые и запоминающиеся варианты дизайнов маникюра – от минималистичного до избыточно-пестрого. В предпраздничной подборке – лучшие работы мировых мастеров. Вдохновите себя и своего мастера по маникюру!

 
 
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Вдохновляющие и стильные дизайны маникюра от лучших нейл-мастеров, которые стоит использовать в самую главную ночь в году – в подборке Sputnik.
 
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