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В Минске силовики ловили Дедов Морозов

27.12.2020 09:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В субботу в разных городах Беларуси и районах белорусской столицы прошли акции протеста. Некоторые из них были совсем безобидные, неполитические, но силовикам так не показалось.

Судя по телеграм-каналам, протестные акции разного формата прошли в Зеленом Луге, Курасовщине, Уручье, Новой Боровой, а также в Гомеле, Кличеве, Смолевичах. По данным СМИ, в Минске во время неформального пробега Дедов Морозов с раздачей конфет детям по пути, без политических лозунгов и флагов в районе улиц Васнецова и Райниса были задержаны две женщины. Для разгона было задействовано 4 буса силовиков. Женщины были отправлены в УВД Заводского района, а затем в центр изоляции правонарушителей, где будут находиться до суда.

Также произошло задержание мужчины в деревне Лесковка, относящейся к Боровлянскому сельсовету.

По данным правозащитного центра «Весна», на протяжении дня в Минске было задержано еще 5 человек. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В субботу в разных городах Беларуси и районах белорусской столицы прошли акции протеста. Некоторые из них были совсем безобидные, неполитические, но силовикам так...
 
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