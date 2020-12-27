Источник материала: Хартия'97

Фиаско российской вакцины 2 Семен Есилевский

27.12.2020, 8:19

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Поучительная история о том, как популизм и пропаганда вредят медицине.

Российская вакцина Спутник V уже несколько месяцев находится на вялотекущей третьей стадии клинических испытаний. Профиль ее эффективности и безопасности пока что не определен и не опубликован.

Но Россия не была бы Россией, если бы могла спокойно дождаться результатов. Пропагандисты имперского величия не способны были стерпеть того факта, что проклятые буржуи начали использовать свои вакцины на пару месяцев раньше, поэтому программа вакцинации Спутником V была запущена до окончания клинических испытаний.

В результате добровольцы, участвующие в клинических испытаниях, начали массово из них выходить, чтобы гарантированно привиться вакциной, а не иметь 50% слепой шанс получить вместо нее плацебо.

То, что так будет, было понятно ежу: одна из основных мотиваций записи в добровольцы — шанс получить вакцину как можно раньше, когда никак иначе получить ее невозможно. А если можно просто пойти в поликлинику и привиться с вероятностью 100%, то зачем заморачиваться с вероятностью 50%?

Более того, многие участники испытаний быстренько сделали себе тесты на антитела и, убедившись, что антител нет и они получили плацебо, пошли и радостно привились. В итоге для исследований они тоже оказались потерянными — это больше не плацебо-группа.

В итоге стало понятно, что группа плацебо уже тупо не набирается — не хватает людей. Более того, исследование эффективности уже не может считаться чистым — ведь оно начиналось при отсутствии вакцинации, а теперь продолжается уже на фоне массовой плановой вакцинации населения. Теперь непонятно что с чем сравнивать, ведь базовый шанс заболеть меняется неконтролируемым образом прямо в ходе эксперимента и люди, получившие плацебо, раньше имели большие шансы заражения, чем те, что получают его сейчас.

Все это привело к закономерному финалу: разработчики вакцины объявили, что полностью останавливают введение плацебо т. е. де-факто останавливают третью стадию клинических испытаний Спутника V:

«По сути, исследование провалено, его цель не достигнута. Произошло изменение правил игры во время игры. Корректных результатов по эффективности у исследования не будет, потому что группа плацебо потеряна».

Таким образом, можно уже не ждать нормальных результатов по эффективности Спутника V. По крайней мере, из России. Возможно, будут данные по частоте побочных эффектов, но и это не точно.

Какие-то сильно косвенные выводы об эффективности можно было бы сделать через пару месяцев, посмотрев на популяционный эффект вакцинации в РФ — если бы заболеваемость успешно сошла на нет, то можно было бы сделать вывод, что вакцина скорее работает, чем не работает. Но проблема в том, что Россия… Как бы это помягче сформулировать… Выдает за статистику такой вычурный художественный свист, что никаких выводов сделать просто невозможно — что товарищ майор сказал, то они вам и насвистят.

В сухом остатке получается, что:

— Россия массово прививает свое население неизвестно чем.

— Это неизвестно что уже практически гарантированно не будет лицензировано нигде, где действуют стандарты GLP/GCP/GMP (если что, в Украине они тоже пока еще действуют, если министр Степанов их под шумок еще не отменил).

— Никаких объективных данных по эффективности неизвестно чего уже не будет — их просто неоткуда брать.

Я, конечно, понимаю, что в Украине все равно найдется много желающих привиться Спутником V, но даже китайский CoronaVac вселяет куда больше надежд, чем это чудо.

Китайская вакцина тоже еще не прошла третьей фазы и тоже уже во всю применяется в Китае (что совсем не правильно), но она, по крайней мере, независимо тестируется в других странах, например, в Бразилии и странах Персидского залива. В ОАЭ и Бахрейне она уже одобрена к использованию и якобы показала эффективность в 86%. Ну и не стоит забывать и о том, что Китай никого Новичком не травит и с Украиной не воюет.

Если китайская вакцина появится в Украине, я бы попробовал, тем более что к тому времени уже будут результаты бразильских клинических исследований.

Семен Есилевский, «Фейсбук»

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