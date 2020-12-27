Урок истории: «Свет и добро несмотря ни на что победят, победят, победят…»

Источник материала: Салiдарнасць

Заслуженный учитель России Тамара Эйдельман у себя в Telegram-канале дает урок истории о зимних праздниках.

— Для меня любой зимний праздник — это прежде всего праздник света. Будь-то римские сатурналии, когда зажигали светильники и угощали друг друга сладкой и жирной едой, рабы восседали за столом как господа, а господа прислуживали рабам.

Или скандинавский йоль, когда не только целовались под омелой или ели ветчину (свинина — любимая составляющая меню самых разных зимних праздников), но еще и дарили друг другу яблоки — символ солнца, и зажигали йольское полено, которое всю ночь потом тлело в очаге, обещая уют и тепло на весь следующий год.

Или еврейская Ханука, когда вспоминают, как удивительным образом в Иерусалимском храме зажглись светильники, хотя в храме, только-только освобожденном от врагов, не нашлось для них масла.

Или рождественские свечки на елках, зажигать которые по преданию первым стал Мартин Лютер, чтобы показать всем величие Божьего мира, или новогодние разноцветные фонарики.

С древнейших времен люди верили, что предметы, похожие друг на друга, должны быть каким-то загадочным образом связаны между собой — на этом, собственно говоря, построена вся магия. И вот эти светильники, свечки, фонарики, дрова, потрескивающие в очаге — все они волшебным образом связаны с Солнцем, которое в эти холодные и мрачные дни нуждается в поддержке всего человечества для того, чтобы снова начать набираться сил и разгонять тьму.

И сейчас, когда мы прощаемся со страшным 2020-м годом, и тьма сгущается все сильнее, и кажется, что весь мир в руках у царя Ирода, особенно важно вспомнить о том, что свет все равно обязательно разгоняет тьму, и поэтому надо веселиться, зажигать свечи, дарить подарки, поддерживать друг друга и верить в то, что свет и добро несмотря ни на что победят, победят, победят…