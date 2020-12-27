Перед глазами Беларусь. Почему российская Госдума вернулась в режим «бешеного принтера»

Источник материала: Салiдарнасць

24 декабря Госдума закрыла осеннюю сессию, последние недели которой депутаты отработали в успевшем немного забыться режиме «бешеного принтера», пишет Медуза .

В ускоренном режиме парламентарии внесли и успели принять — хотя бы в первом чтении — массив законопроектов, которые серьезно ужесточили законы об «иностранных агентах», проведении массовых мероприятий, агитации в интернете и просветительской деятельности.

Вносили инициативы, как правило, депутаты-единороссы, иногда к ним присоединялись коллеги из ЛДПР и «Справедливой России».

Огромное количество новых законов и поправок так или иначе повлияют на выборы в Госдуму, которые должны пройти в 2021 году: теперь оппозиционным партиям будет гораздо труднее выдвигать кандидатов, заниматься агитацией, организовывать массовые акции и наблюдать за честностью выборов, говорят политики и эксперты.

Почему Кремль решил спешно ужесточить законодательство?

Запретительные законопроекты, которые парламент рассматривал в конце 2020 года, — это ответная реакция Кремля на то, что он считает иностранным вмешательством в выборы в Госдуму.

«Силовики активно внушают президенту, что Запад вмешивается в наши выборы, поэтому эта кампания — почти война, это даже не внутренняя политика — внешняя», — говорил «Медузе» один из единороссов. Близкий к руководству аппарата Госдумы человек сейчас подтверждает, что новые законы разрабатываются и принимаются в преддверии выборов в парламент: «Чтобы все прошло ровно, без лишнего шума».

Например, инструментами иностранного влияния в Кремле считают «Умное голосование» Алексея Навального, любые семинары для наблюдателей или образовательные события на связанные с политикой темы: по словам одного из близких к администрации президента (АП) собеседников «Медузы», они создают «общий фон недовольства», равно как и критические публикации в адрес чиновников и депутатов-единороссов в соцсетях.

Госдума приняла десятки новых законов в страшной спешке. По признанию депутата Госдумы от КПРФ Веры Ганзя, многие новые документы депутаты не успевали даже прочитать.

«Чтобы принимать такие законы, которые оказывают серьезное влияние на внутриполитическую жизнь страны, их нужно всесторонне обсуждать. А у нас некоторые из законов в течение одного дня приняли в трех чтениях, — возмущается Ганзя. — Эти законы приняты спешно под предлогом того, чтобы оградить политическую жизнь страны от влияния иностранных государств, но под благовидным вроде как предлогом власти пытаются добить последние остатки оппозиции в стране.

Государственная Дума седьмого созыва войдет в историю как самая реакционная дума со времен начала российского парламентаризма».

Власти пытаются компенсировать падение рейтинга «Единой России» новыми масштабными ограничениями и запретами, считает сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. Выборы пройдут в режиме военного положения, и главными действующими лицами станут «иностранные агенты», которыми теперь могут стать физические лица, то есть абсолютно любые граждане.

«Думаю, словосочетание „иностранные агенты“ станет главным на выборах в парламент. Это будет преподноситься как вмешательство — такой будет пропагандистская кампания», — прогнозирует Мельконьянц.

«У „Единой России“ нет даже 30% (голосов избирателей), это дутая цифра. Без махинаций, без мощнейшего административного давления, без провокаций в отношении оппозиции любого направления „Единая Россия“ никогда не наберет голоса, а им поставили задачу — 70%! Это невозможно, — считает депутат от КПРФ Вера Ганзя, — поэтому они готовятся к тому, что выборы будут проходить с фальсификациями, и смертельно боятся, что махинации и административное давление вызовут народные волнения и мощный протест.

Перед глазами у них Хабаровск и Беларусь, а еще и Молдавия, где неожиданно победила оппозиционный кандидат».