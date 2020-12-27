ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Латушко: санкции ударят по госаппарату Беларуси

27.12.2020 09:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Член президиума Координационного совета, глава Народного антикризисного управления Павел Латушко считает, что «санкции имеют воздействие на государственный аппарат».

Латушко: санкции ударят по госаппарату Беларуси

По его словам, чиновники самого разного уровня «очень любят ездить в Европу за покупками и на отдых»: «При попадании в санкционный список они теряют возможность поехать на закупы в Белосток или вильнюсский «Акрополис», на лыжи в Австрию, на отдых в Испанию и на Лазурный Берег».

Он объяснил, что в санкционный список должны попадать все лица, «принимающие неправовые решения», из-за которых «внутри государства сложился правовой дефолт и не выполняются нормы Конституции и Уголовного кодекса».

Латушко убежден, что в сегодняшней Беларуси «органы, которые должны контролировать соблюдение прав и законов, превратились в систему, которая нарушает эти права и законы».

Внешние инструменты воздействия начинают работать, когда граждане внутри страны не могут воспользоваться действующими законами для защиты своих прав.

«В случае Беларуси такие инструменты направлены против тех, кто принимает неправовые решения: фальсификация выборов; причастность к убийствам, пыткам, репрессиям и иным незаконным действиям», — подчеркнул Латушко.

Он не исключил, что со временем в санкционных списках могут появиться и депутаты.

«В развитой стране важным демократическим институтом является контроль со стороны избираемых органов власти, — говорит глава НАУ. — В Беларуси таких органов нет, так как депутаты не избираются белорусами, а де-факто на всех уровнях назначаются нелегитимным главой государства. Как итог, такие «назначенные» депутаты не выполняют свою функцию по защите прав граждан».

Он напомнил, что решение о расширении санкционных списков находится в компетенции тех стран и международных институтов, которые их принимают.

Вместе с тем, добавил Латушко, «белорусские депутаты имеют все шансы быть включенными в списки, если они продолжат игнорировать прямые обязанности, а также права и интересы граждан Беларуси».

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член президиума Координационного совета, глава Народного антикризисного управления Павел Латушко считает, что «санкции имеют воздействие на государственный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые обнаружили источник жизни под многовековыми льдами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика