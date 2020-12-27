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Киш, рулет, клубничный лимонад и рождественское «полено». Необычные, но простые рецепты к праздникам

27.12.2020 09:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Организатор мишленовских вечеров в Минске Мария Гвардейцева написала книгу-инструкцию «Новый год Вашей мечты: легко, своими руками и с удовольствием». Пособие для тех, у кого нет времени и идей к праздникам. Редакция LADY.TUT.BY попросила Марию поделиться несколькими яркими рецептами к праздничному столу, которые точно не останутся незамеченными.


Фото: предоставлено Марией Гвардейцевой

Закуска: киш с лососем и луком-пореем

Многолетний хит моей кухни и любимчик всех гостей. Рецепт я позаимствовала у моей подруги — кстати, именно на ужине в честь новогодних праздников! Меня сразу же поразило сочетание: подкопченная и свежая рыба в текстуре киша. Нежный, вкусный, необычный. Ммм, я упоминала, что еще очень простой в исполнении? Короче, этот рецепт — #сразуда. Репетируем фразу Карлсона, опускаем взгляд и признаемся с легким стеснением в голосе. Да, все этими маленькими ручками. Сама, все сама. И не благодарите!

Сложность: 2 из 9

Время: 5 минут на подготовку, 25 минут на запекание.

Что понадобится?

  • пачка замороженного песочного теста,

  • 200 г свежего лосося (или любой красной рыбы),

  • 200 г копченого лосося,

  • 1 лук-порей (стебель),

  • 4 яйца,

  • 150 г 10%-ных сливок,

  • 100 г мягкого козьего сыра,

  • 10 г мягкого сливочного масла.

Оборудование:

  • круглая жаропрочная форма для пирогов/кишей,

  • доска для резки,

  • нож,

  • миксер,

  • тарелка для сервировки.

Как готовим?


Фото: предоставлено Марией Гвардейцевой

Тесто разморозьте, выложите одним слоем на предварительно смазанную сливочным маслом форму для выпекания. Духовку разогрейте до 180 градусов. Свежий и копченый лосось порежьте одинаковыми кусочками размером примерно 1−1,5 см. Лук-порей помойте, порежьте стебель тонкими кружочками. Яйца взбейте в однородную массу вилкой или миксером, добавьте сливки.

Выложите лосось и порей на тесто, залейте яично-сливочной массой. Сверху кусочками выложите козий сыр.


Фото: предоставлено Марией Гвардейцевой

 

Поставьте в духовку и выпекайте 20−25 минут. По желанию в рецепт можно добавлять специи и зелень.

Внимание! В нем нет соли, так как достаточно вкуса дает соленая рыба.


Фото: предоставлено Марией Гвардейцевой

В книге «Новый год Вашей мечты: легко, своими руками и с удовольствием» собраны многолетние наработки автора по быстрой и поэтапной подготовке к празднику. Лайфхаки и мастер-планы, чек-листы и уроки красивого декора из подручных средств, готовые сценарии Нового года и секреты экономии на напитках, идеи для создания собственных семейных традиций и, главное, отработанные рецепты праздничного стола — все то, что может соблазнить на самостоятельную подготовку даже тех, кто не подходит к кухне.

Горячее: рулет из свинины с курагой и луком-пореем


Чудное, чудное горячее! Удивительно нежное блюдо с невероятно сбалансированным вкусом. Нарядное, вкусное, легкое в приготовлении. Одно из самых экономичных блюд — у меня его стоимость вышла порядка 8 евро на 12 порций. Этот рулет гораздо проще готовить, чем он выглядит. А значит, гарантирован wow-результат — как мы с вами любим!

Сложность: 3 из 9

Время: 15 минут на подготовку, 2,5 часа на запекание.

Что понадобится?

Вам потребуется (на 10−12 порций):

  • свиная лопатка весом 2,5 кг,

  • 200 г предварительно размоченной кураги,

  • 1 пучок тимьяна,

  • 1 стебель лука-порея,

  • 1 пачка стеблей сельдерея,

  • 300−400 г моркови — желательно молодой,

  • 2 головки чеснока,

  • 6 ст. ложки сливочного/топленого масла,

  • 500 мл куриного бульона,

  • соль, перец.

Оборудование:

  • нож,

  • доска разделочная,

  • бечевка для мяса или хлопковая ленточка,

  • сковорода,

  • емкость жаропрочная для запекания,

  • тарелка для сервировки.

За пару часов до приготовления достаем свинину из холодильника и оставляем при комнатной температуре.


Предварительно, желательно на ночь, замачиваем курагу. Нет времени? Залейте кипятком на час-два.

Промываем курагу, режем. Режем полукольцами лук-порей. Нарезаем тимьян — оставьте 1/3 веточек для гарнира и для украшения.

На сковороде на среднем огне разогреваем 2 ст. ложки масла. Затем, постоянно помешивая, обжариваем в нем лук-порей. Лук должен стать мягким. Добавляем в сковороду курагу и тимьян, перемешиваем и через 3−5 минут снимаем с огня.

Мясо разрезаем, делаем «карман» в нем. Солим, перчим. Внутрь кладем лук-порей с курагой. Сворачиваем мясо рулетом и фиксируем бечевкой.

Разогреваем духовку до 200 градусов. Одновременно разогреваем на сковороде 2 ст. ложки масла. Обжариваем в нем мясо со всех сторон до золотистой корочки. Выкладываем его в форму для запекания.

Режем сельдерей, морковь. Чеснок разрезаем пополам вдоль — не чистим. На сковороду добавляем еще две ложки масла и слегка обжариваем овощи. Добавляем их к мясному рулету. Затем сверху поливаем куриный бульон и отправляем блюдо в духовку на 30 минут. По истечении этого времени снижаем температуру до 140 градусов и оставляем в духовке еще на 2 часа.


Вынимаем, перед подачей даем «отдохнуть» 10−15 минут. Убираем бечевку, перекладываем в блюдо для подачи. И наслаждаемся комплиментами гостей!

Особое внимание автор книги уделила рецептам и настраивает на то, что с минимальным набором продуктов и рассчитывая только на свои силы можно накрыть стол на большую компанию за пару часов. А иногда — за 40 минут.

Напитки: клубничный лимонад

Что потребуется?

  • 300 г клубники (можно замороженной),

  • 1 кг лимонов,

  • 100 г сахара,

  • 3 л воды.

Клубнику и сахар взбейте в блендере. Туда же добавьте стакан горячей воды (не кипяток) — так сахар сразу растворится. Если блендера нет, ягоды можно размять вилкой, но затем их следует пропустить через сито.

Лимоны разрежьте пополам и выжмите из них сок.

Залейте клубничное пюре водой, добавьте лимонный сок. По желанию поставьте охлаждаться.

«Читатель узнает из книги, как рассчитать количество напитков для праздника продолжительностью 3−4 часа и получит подробные списки продуктов для праздничного меню, которые для простоты навигации разделены на группы, соответствующие отделам магазина. «Легче ориентироваться — значит, мы экономим время и не покупаем лишнего», — поясняет Мария.

 

Десерт: рождественское «полено» с карамельным кремом и клюквенным соусом

Предлагаю добавить вашему праздничному столу изысканную нотку и приготовить французский десерт Bûche de Noel, или рождественское «полено». Его готовят только раз в году — на Рождество. Давайте попробуем и мы! Я в свою версию десерта добавила традиционные для наших широт вкусы — вареной сгущенки и клюквы. Нежный, достаточно легкий в приготовлении десерт удивит и доведет до вкусового оргазма всех ваших гостей. Га-ран-ти-ро-ва-но.

Сложность: 3 из 9

Время: 35 минут на подготовку, 15 минут на выпекание.


Что понадобится?

Вам потребуется (на 10 порций):

  • масло комнатной температуры для смазывания пергамента,

  • 3 больших яйца,

  • 100 г сахара,

  • 100 г муки,

  • ½ чайной ложки соды,

  • 1 ванильный стручок — только семена.

Для крема

  • 150 мл 33%-ных сливок,

  • 30 г сахара,

  • 1 банка вареной сгущенки,

  • 200 г 82%-ного сливочного масла,

а также

  • клюква (свежая или замороженная) — 100 г.

Оборудование:

  • миска большая — 2−3 шт.,

  • спатула силиконовая/большая ложка,

  • противень большой,

  • пергаментная бумага,

  • миксер,

  • блендер,

  • блюдо для сервировки.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой так, чтобы выступали ее края. Смажьте пергамент мягким маслом.

Взбейте яйца с сахаром, пока смесь не станет светлой и густой. Спатулой аккуратно добавьте туда муку, соду и ваниль и перемешайте до однородности всей массы. Осторожно перелейте смесь на противень, чтобы получился ровный слой. Выпекайте в духовке 12−15 минут или пока бисквит не станет светло-золотым.

Достаньте бисквит из духовки. Дайте ему остыть 1−2 минуты. Затем аккуратно, не отрывая пергаментной бумаги, скатайте рулет. Дайте бисквиту полностью остыть в таком свернутом состоянии.


Фото: предоставлено Марией Гвардейцевой

 

Тем временем взбиваем сливки до плотных пиков, добавляем сахар. Клюкву перетираем блендером. Вареную сгущенку смешиваем с мягким маслом, а затем взбиваем смесь миксером до однородного крема. Таким образом, у нас готово три крема.

Аккуратно разверните рулет. Смажьте внутреннюю часть рулета взбитыми сливками так, чтобы один длинный край рулета остался без начинки на 1 см. Выкладываем клюквенную смесь с противоположного края рулета вдоль по одной линии. Придерживая пергаментную бумагу, снова сворачиваем рулет.

Поверх рулета наносим крем из вареной сгущенки. Вилкой рисуем линии — имитируем текстуру настоящего полена. Украшаем свежими ягодами. Остужаем полчаса-час перед подачей на стол.

Приятного аппетита!

 

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Готовим к Новому году. Интересные рецепты от организатора мишленовских вечеров в Минске
 
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