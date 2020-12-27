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Киш, рулет, клубничный лимонад и рождественское «полено». Необычные, но простые рецепты к праздникам
Источник материала: Tut.by
Организатор мишленовских вечеров в Минске Мария Гвардейцева
Закуска: киш с лососем и луком-пореем
Многолетний хит моей кухни и любимчик всех гостей. Рецепт я позаимствовала у моей подруги — кстати, именно на ужине в честь новогодних праздников! Меня сразу же поразило сочетание: подкопченная и свежая рыба в текстуре киша. Нежный, вкусный, необычный. Ммм, я упоминала, что еще очень простой в исполнении? Короче, этот рецепт — #сразуда. Репетируем фразу Карлсона, опускаем взгляд и признаемся с легким стеснением в голосе. Да, все этими маленькими ручками. Сама, все сама. И не благодарите!
Сложность: 2 из 9
Время: 5 минут на подготовку, 25 минут на запекание.
Что понадобится?
Оборудование:
Как готовим?
Тесто разморозьте, выложите одним слоем на предварительно смазанную сливочным маслом форму для выпекания. Духовку разогрейте до 180 градусов. Свежий и копченый лосось порежьте одинаковыми кусочками размером примерно 1−1,5 см. Лук-порей помойте, порежьте стебель тонкими кружочками. Яйца взбейте в однородную массу вилкой или миксером, добавьте сливки.
Выложите лосось и порей на тесто, залейте яично-сливочной массой. Сверху кусочками выложите козий сыр.
Поставьте в духовку и выпекайте 20−25 минут. По желанию в рецепт можно добавлять специи и зелень.
Внимание! В нем нет соли, так как достаточно вкуса дает соленая рыба.
Горячее: рулет из свинины с курагой и луком-пореем
Чудное, чудное горячее! Удивительно нежное блюдо с невероятно сбалансированным вкусом. Нарядное, вкусное, легкое в приготовлении. Одно из самых экономичных блюд — у меня его стоимость вышла порядка 8 евро на 12 порций. Этот рулет гораздо проще готовить, чем он выглядит. А значит, гарантирован wow-результат — как мы с вами любим!
Сложность: 3 из 9
Время: 15 минут на подготовку, 2,5 часа на запекание.
Что понадобится?
Вам потребуется (на 10−12 порций):
Оборудование:
За пару часов до приготовления достаем свинину из холодильника и оставляем при комнатной температуре.
Предварительно, желательно на ночь, замачиваем курагу. Нет времени? Залейте кипятком на час-два.
Промываем курагу, режем. Режем полукольцами лук-порей. Нарезаем тимьян — оставьте 1/3 веточек для гарнира и для украшения.
На сковороде на среднем огне разогреваем 2 ст. ложки масла. Затем, постоянно помешивая, обжариваем в нем лук-порей. Лук должен стать мягким. Добавляем в сковороду курагу и тимьян, перемешиваем и через 3−5 минут снимаем с огня.
Мясо разрезаем, делаем «карман» в нем. Солим, перчим. Внутрь кладем лук-порей с курагой. Сворачиваем мясо рулетом и фиксируем бечевкой.
Разогреваем духовку до 200 градусов. Одновременно разогреваем на сковороде 2 ст. ложки масла. Обжариваем в нем мясо со всех сторон до золотистой корочки. Выкладываем его в форму для запекания.
Режем сельдерей, морковь. Чеснок разрезаем пополам вдоль — не чистим. На сковороду добавляем еще две ложки масла и слегка обжариваем овощи. Добавляем их к мясному рулету. Затем сверху поливаем куриный бульон и отправляем блюдо в духовку на 30 минут. По истечении этого времени снижаем температуру до 140 градусов и оставляем в духовке еще на 2 часа.
Вынимаем, перед подачей даем «отдохнуть» 10−15 минут. Убираем бечевку, перекладываем в блюдо для подачи. И наслаждаемся комплиментами гостей!
Напитки: клубничный лимонад
Что потребуется?
Клубнику и сахар взбейте в блендере. Туда же добавьте стакан горячей воды (не кипяток) — так сахар сразу растворится. Если блендера нет, ягоды можно размять вилкой, но затем их следует пропустить через сито.
Лимоны разрежьте пополам и выжмите из них сок.
Залейте клубничное пюре водой, добавьте лимонный сок. По желанию поставьте охлаждаться.
Десерт: рождественское «полено» с карамельным кремом и клюквенным соусом
Предлагаю добавить вашему праздничному столу изысканную нотку и приготовить французский десерт Bûche de Noel, или рождественское «полено». Его готовят только раз в году — на Рождество. Давайте попробуем и мы! Я в свою версию десерта добавила традиционные для наших широт вкусы — вареной сгущенки и клюквы. Нежный, достаточно легкий в приготовлении десерт удивит и доведет до вкусового оргазма всех ваших гостей. Га-ран-ти-ро-ва-но.
Сложность: 3 из 9
Время: 35 минут на подготовку, 15 минут на выпекание.
Что понадобится?
Вам потребуется (на 10 порций):
Для крема
а также
Оборудование:
Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой так, чтобы выступали ее края. Смажьте пергамент мягким маслом.
Взбейте яйца с сахаром, пока смесь не станет светлой и густой. Спатулой аккуратно добавьте туда муку, соду и ваниль и перемешайте до однородности всей массы. Осторожно перелейте смесь на противень, чтобы получился ровный слой. Выпекайте в духовке 12−15 минут или пока бисквит не станет светло-золотым.
Достаньте бисквит из духовки. Дайте ему остыть 1−2 минуты. Затем аккуратно, не отрывая пергаментной бумаги, скатайте рулет. Дайте бисквиту полностью остыть в таком свернутом состоянии.
Тем временем взбиваем сливки до плотных пиков, добавляем сахар. Клюкву перетираем блендером. Вареную сгущенку смешиваем с мягким маслом, а затем взбиваем смесь миксером до однородного крема. Таким образом, у нас готово три крема.
Аккуратно разверните рулет. Смажьте внутреннюю часть рулета взбитыми сливками так, чтобы один длинный край рулета остался без начинки на 1 см. Выкладываем клюквенную смесь с противоположного края рулета вдоль по одной линии. Придерживая пергаментную бумагу, снова сворачиваем рулет.
Поверх рулета наносим крем из вареной сгущенки. Вилкой рисуем линии — имитируем текстуру настоящего полена. Украшаем свежими ягодами. Остужаем полчаса-час перед подачей на стол.
Приятного аппетита!
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Киш, рулет, клубничный лимонад и рождественское «полено». Необычные, но простые рецепты к праздникам
Готовим к Новому году. Интересные рецепты от организатора мишленовских вечеров в Минске
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