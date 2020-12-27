Киш, рулет, клубничный лимонад и рождественское «полено». Необычные, но простые рецепты к праздникам

Источник материала: Tut.by

Организатор мишленовских вечеров в Минске Мария Гвардейцева написала книгу-инструкцию «Новый год Вашей мечты: легко, своими руками и с удовольствием». Пособие для тех, у кого нет времени и идей к праздникам. Редакция LADY.TUT.BY попросила Марию поделиться несколькими яркими рецептами к праздничному столу, которые точно не останутся незамеченными.



Фото: предоставлено Марией Гвардейцевой

Закуска: киш с лососем и луком-пореем

Многолетний хит моей кухни и любимчик всех гостей. Рецепт я позаимствовала у моей подруги — кстати, именно на ужине в честь новогодних праздников! Меня сразу же поразило сочетание: подкопченная и свежая рыба в текстуре киша. Нежный, вкусный, необычный. Ммм, я упоминала, что еще очень простой в исполнении? Короче, этот рецепт — #сразуда. Репетируем фразу Карлсона, опускаем взгляд и признаемся с легким стеснением в голосе. Да, все этими маленькими ручками. Сама, все сама. И не благодарите!

Сложность: 2 из 9

Время: 5 минут на подготовку, 25 минут на запекание.

Что понадобится?

пачка замороженного песочного теста,

200 г свежего лосося (или любой красной рыбы),

200 г копченого лосося,

1 лук-порей (стебель),

4 яйца,

150 г 10%-ных сливок,

100 г мягкого козьего сыра,

10 г мягкого сливочного масла.

Оборудование:

круглая жаропрочная форма для пирогов/кишей,

доска для резки,

нож,

миксер,

тарелка для сервировки.

Как готовим?



Фото: предоставлено Марией Гвардейцевой

Тесто разморозьте, выложите одним слоем на предварительно смазанную сливочным маслом форму для выпекания. Духовку разогрейте до 180 градусов. Свежий и копченый лосось порежьте одинаковыми кусочками размером примерно 1−1,5 см. Лук-порей помойте, порежьте стебель тонкими кружочками. Яйца взбейте в однородную массу вилкой или миксером, добавьте сливки.

Выложите лосось и порей на тесто, залейте яично-сливочной массой. Сверху кусочками выложите козий сыр.



Фото: предоставлено Марией Гвардейцевой

Поставьте в духовку и выпекайте 20−25 минут. По желанию в рецепт можно добавлять специи и зелень.

Внимание! В нем нет соли, так как достаточно вкуса дает соленая рыба.



Фото: предоставлено Марией Гвардейцевой

В книге «Новый год Вашей мечты: легко, своими руками и с удовольствием» собраны многолетние наработки автора по быстрой и поэтапной подготовке к празднику. Лайфхаки и мастер-планы, чек-листы и уроки красивого декора из подручных средств, готовые сценарии Нового года и секреты экономии на напитках, идеи для создания собственных семейных традиций и, главное, отработанные рецепты праздничного стола — все то, что может соблазнить на самостоятельную подготовку даже тех, кто не подходит к кухне.

Горячее: рулет из свинины с курагой и луком-пореем





Чудное, чудное горячее! Удивительно нежное блюдо с невероятно сбалансированным вкусом. Нарядное, вкусное, легкое в приготовлении. Одно из самых экономичных блюд — у меня его стоимость вышла порядка 8 евро на 12 порций. Этот рулет гораздо проще готовить, чем он выглядит. А значит, гарантирован wow-результат — как мы с вами любим!

Сложность: 3 из 9

Время: 15 минут на подготовку, 2,5 часа на запекание.

Что понадобится?

Вам потребуется (на 10−12 порций):

свиная лопатка весом 2,5 кг,

200 г предварительно размоченной кураги,

1 пучок тимьяна,

1 стебель лука-порея,

1 пачка стеблей сельдерея,

300−400 г моркови — желательно молодой,

2 головки чеснока,

6 ст. ложки сливочного/топленого масла,

500 мл куриного бульона,

соль, перец.

Оборудование:

нож,

доска разделочная,

бечевка для мяса или хлопковая ленточка,

сковорода,

емкость жаропрочная для запекания,

тарелка для сервировки.

За пару часов до приготовления достаем свинину из холодильника и оставляем при комнатной температуре.





Предварительно, желательно на ночь, замачиваем курагу. Нет времени? Залейте кипятком на час-два.

Промываем курагу, режем. Режем полукольцами лук-порей. Нарезаем тимьян — оставьте 1/3 веточек для гарнира и для украшения.

На сковороде на среднем огне разогреваем 2 ст. ложки масла. Затем, постоянно помешивая, обжариваем в нем лук-порей. Лук должен стать мягким. Добавляем в сковороду курагу и тимьян, перемешиваем и через 3−5 минут снимаем с огня.

Мясо разрезаем, делаем «карман» в нем. Солим, перчим. Внутрь кладем лук-порей с курагой. Сворачиваем мясо рулетом и фиксируем бечевкой.

Разогреваем духовку до 200 градусов. Одновременно разогреваем на сковороде 2 ст. ложки масла. Обжариваем в нем мясо со всех сторон до золотистой корочки. Выкладываем его в форму для запекания.

Режем сельдерей, морковь. Чеснок разрезаем пополам вдоль — не чистим. На сковороду добавляем еще две ложки масла и слегка обжариваем овощи. Добавляем их к мясному рулету. Затем сверху поливаем куриный бульон и отправляем блюдо в духовку на 30 минут. По истечении этого времени снижаем температуру до 140 градусов и оставляем в духовке еще на 2 часа.





Вынимаем, перед подачей даем «отдохнуть» 10−15 минут. Убираем бечевку, перекладываем в блюдо для подачи. И наслаждаемся комплиментами гостей!

Особое внимание автор книги уделила рецептам и настраивает на то, что с минимальным набором продуктов и рассчитывая только на свои силы можно накрыть стол на большую компанию за пару часов. А иногда — за 40 минут.

Напитки: клубничный лимонад

Что потребуется?

300 г клубники (можно замороженной),

1 кг лимонов,

100 г сахара,

3 л воды.

Клубнику и сахар взбейте в блендере. Туда же добавьте стакан горячей воды (не кипяток) — так сахар сразу растворится. Если блендера нет, ягоды можно размять вилкой, но затем их следует пропустить через сито.

Лимоны разрежьте пополам и выжмите из них сок.

Залейте клубничное пюре водой, добавьте лимонный сок. По желанию поставьте охлаждаться.

«Читатель узнает из книги, как рассчитать количество напитков для праздника продолжительностью 3−4 часа и получит подробные списки продуктов для праздничного меню, которые для простоты навигации разделены на группы, соответствующие отделам магазина. «Легче ориентироваться — значит, мы экономим время и не покупаем лишнего», — поясняет Мария.

Десерт: рождественское «полено» с карамельным кремом и клюквенным соусом

Предлагаю добавить вашему праздничному столу изысканную нотку и приготовить французский десерт Bûche de Noel, или рождественское «полено». Его готовят только раз в году — на Рождество. Давайте попробуем и мы! Я в свою версию десерта добавила традиционные для наших широт вкусы — вареной сгущенки и клюквы. Нежный, достаточно легкий в приготовлении десерт удивит и доведет до вкусового оргазма всех ваших гостей. Га-ран-ти-ро-ва-но.

Сложность: 3 из 9

Время: 35 минут на подготовку, 15 минут на выпекание.





Что понадобится?

Вам потребуется (на 10 порций):

масло комнатной температуры для смазывания пергамента,

3 больших яйца,

100 г сахара,

100 г муки,

½ чайной ложки соды,

1 ванильный стручок — только семена.

Для крема

150 мл 33%-ных сливок,

30 г сахара,

1 банка вареной сгущенки,

200 г 82%-ного сливочного масла,

а также

клюква (свежая или замороженная) — 100 г.

Оборудование:

миска большая — 2−3 шт.,

спатула силиконовая/большая ложка,

противень большой,

пергаментная бумага,

миксер,

блендер,

блюдо для сервировки.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой так, чтобы выступали ее края. Смажьте пергамент мягким маслом.

Взбейте яйца с сахаром, пока смесь не станет светлой и густой. Спатулой аккуратно добавьте туда муку, соду и ваниль и перемешайте до однородности всей массы. Осторожно перелейте смесь на противень, чтобы получился ровный слой. Выпекайте в духовке 12−15 минут или пока бисквит не станет светло-золотым.

Достаньте бисквит из духовки. Дайте ему остыть 1−2 минуты. Затем аккуратно, не отрывая пергаментной бумаги, скатайте рулет. Дайте бисквиту полностью остыть в таком свернутом состоянии.



Фото: предоставлено Марией Гвардейцевой

Тем временем взбиваем сливки до плотных пиков, добавляем сахар. Клюкву перетираем блендером. Вареную сгущенку смешиваем с мягким маслом, а затем взбиваем смесь миксером до однородного крема. Таким образом, у нас готово три крема.

Аккуратно разверните рулет. Смажьте внутреннюю часть рулета взбитыми сливками так, чтобы один длинный край рулета остался без начинки на 1 см. Выкладываем клюквенную смесь с противоположного края рулета вдоль по одной линии. Придерживая пергаментную бумагу, снова сворачиваем рулет.

Поверх рулета наносим крем из вареной сгущенки. Вилкой рисуем линии — имитируем текстуру настоящего полена. Украшаем свежими ягодами. Остужаем полчаса-час перед подачей на стол.

Приятного аппетита!