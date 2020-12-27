Эндокринологи ожидают роста числа пациентов с диабетом после новогодних праздников













"Минск-Новости" . "Приходят пациенты, которые неумеренно питались в праздничные дни. Мы четко видим, что уровень глюкозы в крови у людей с диабетом после праздничных застолий гораздо выше нормы. Кто-то даже попадает в больницу. Хотя таких меньшинство", - рассказал Морозик агентству





Эндокринолог говорит, что таких проблем можно избежать. Умеренность в еде и алкоголе вполне могли бы предотвратить значительное повышение гликемии. Но если все же вы не смогли устоять перед лакомствами, можно немного исправить ситуацию и быстро вернуть глюкозу в крови к приемлемым значениям. Врач объясняет, как этого можно добиться: "Ограничьте праздничное застолье 1 января, максимум 2 января. Пейте достаточно воды, ешьте больше овощей и зелени и обязательно выходите на прогулку. Дополнительная физическая активность с лихвой компенсирует погрешности питания".





Не стоит забывать, что если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то неумеренность в еде может приводить к проблемам. Кроме того, после праздничных посиделок наблюдается больше обострений и у пациентов с подагрой (так называется обменная патология организма, при которой в некоторых тканях откладывается избыточное количество солей мочевой кислоты).





"Во время праздников люди употребляют много жирной и тяжелой пищи, алкогольных напитков, поэтому обострения неудивительны. Пациентам с подагрой включать в свой рацион много белковой пищи, а ведь именно такие продукты в избытке в праздничном меню", — рассказал врач-эндокринолог.





"Пока мы не научимся быть умеренными, вовремя останавливаться за столом, такие проблемы будут существовать", - уверен он.