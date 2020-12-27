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Yara о ситуации с «Беларуськалием»: Мы находимся в стадии оценки

27.12.2020 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Норвежская компания Yara продолжает наблюдать за ситуацией на «Беларуськалии» и находится в стадии оценки. Об этом рассказал генеральный директор Yara Свейн Торе Холзетер в интервью норвежскому изданию Klassekampen.



 
Он сообщил, что поводом для проведения встречи со Светланой Тихановской стал ее пост в Twitter от 25 ноября, в котором политик призвала Yara пересмотреть свои отношения с компанией «Беларуськалий».

«55 уволены, 8 сбежали за границу и в общей сложности более 330 дней административного ареста — так компания «Беларуськалий» обращается со своими бастующими работниками и нарушает их гражданские права. Прекратите сотрудничество с беларусскими государственными компаниями или убедите их считаться с правами своих сотрудников. Публично осудить их высшее руководство и режим самым решительным образом. Мы просим Yara, Eickhoff, Teufelberger пересмотреть отношения с беларусскими компаниями и режимом», — написала она.

По словам Хользетера, расторжение контракта является для него самым простым решением. Чтобы объяснить свою позицию, он пригласил на встречу Светлану Тихановскую и других представителей оппозиции.

«Мы считаем, что своей позицией можем положительно повлиять на права трудящихся. И я убедился, что Тихановская меня поддерживает», — говорит Хользетер.

Он не стал раскрывать детали своей декабрьской встречи с руководством «Беларуськалия», сказав, что отчасти это был диалог, подробности которого не могут разглашаться за пределами переговорной.

«Но они не узнают себя в нашем описании и считают, что они вносят большой позитивный вклад в жизнь местного сообщества. В то же время должен сказать, что они понимают нашу позицию и пытаются что-то с этим сделать», — рассказал Хользетер.

Он говорит, что Yara находится в стадии оценки.

«Недостаточно слов, нужно видеть конкретные действия», — сказал он.

В то время как оппозиция призвала к санкциям и попросила компанию пересмотреть контракт, руководство Белорусского независимого профсоюза ясно дало понять, что надеется, что Yara останется в Беларуси. Они считают, что компания может добиться большего, используя свой авторитет для положительного влияния на ситуацию, и опасаются последствий, если она уйдет из страны. Холзетер говорит, что это было решающим для позиции Yara.

Напомним, Yara высказала беспокойство ситуацией на «Беларуськалии», после того как бастующих рабочих предприятия стали арестовывать и увольнять. Также в последние месяцы были случаи травмирования и гибели шахтеров. Yara требует от «Беларуськалия», как своего партнера, соблюдения Кодекса поведения деловых пар еров — этических принципов, законов, международных стандартов в области прав человека. На данный момент Yara продолжает закупки калия в Беларуси. В начале декабря гендиректор компании заявил о недопустимом нарушении прав человека в Беларуси и потребовал прекращения репрессий на «Беларуськалии».18 декабря в онлайн-формате состоялась встреча Холзетера со Тихановской, в ходе которой обсуждались репрессии и условия рабочих на «Беларуськалии». Сообщалось, что Yara будет рассматривать новые возможности давления на беларусских партнеров и способы помощи бастующим.
 
 
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Норвежская компания Yara продолжает наблюдать за ситуацией на «Беларуськалии» и находится в стадии оценки. Об этом рассказал генеральный директор Yara Свейн Торе...
 
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