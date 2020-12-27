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Надоел оливье? Готовим новогоднее рагу с черносливом

27.12.2020 09:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Главные зимние праздники уже набрали скорость и приближаются к своему апогею — Новому году. Если вы устали от стандартных блюд а-ля оливье и селедки под шубой, предлагаем разнообразить праздничный стол. Сегодня Марина Бардадынова вместе с REDMOND показывает, как приготовить новогоднее рагу с черносливом в мультиварке. Рецепт несложный, а результат обязательно понравится вам и гостям. Подробности — в нашем кулинарном ролике.

Умная мультиварка REDMOND SkyCooker 92S — это инновационный многофункциональный прибор с управлением на расстоянии по телефону или планшету на инновационной технологии Ready for Sky. Запускать приготовление можно в один клик из рецепта в мобильном приложении. 17 автоматических программ и уникальная программа ручной настройки МУЛЬТИПОВАР позволят с легкостью готовить повседневные и экзотические блюда, блюда су-вид, а для детского питания и домашних заготовок предусмотрены функции стерилизации и пастеризации.

Мультиварка Redmond SkyCooker RMC-M92S
19 отзывов
мультиварка, объем 5 л, покрытие чаши керамическое, мощность 1000 Вт, 17 программ, пароварка, фритюрница
376 р.
13 предложений
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Главные зимние праздники уже набрали скорость и приближаются к своему апогею — Новому году. Если вы устали от стандартных блюд а-ля оливье и селедки под шубой,...
 
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