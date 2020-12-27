Надоел оливье? Готовим новогоднее рагу с черносливом

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Главные зимние праздники уже набрали скорость и приближаются к своему апогею — Новому году. Если вы устали от стандартных блюд а-ля оливье и селедки под шубой, предлагаем разнообразить праздничный стол. Сегодня Марина Бардадынова вместе с REDMOND показывает, как приготовить новогоднее рагу с черносливом в мультиварке. Рецепт несложный, а результат обязательно понравится вам и гостям. Подробности — в нашем кулинарном ролике.