«Протест.BY» — фильм Onliner о пяти месяцах изменившейся Беларуси

Источник материала: Onliner

Сегодня мы презентуем новый документальный фильм Onliner о том, как изменилась Беларусь после 9 августа 2020 года. Это истории маленького человека — нашего главного, основного, важнейшего героя. Что произошло со всеми нами? Мы забыли анекдоты о терпеливых белорусах и узнали о нашей общей сверхспособности помогать незнакомым людям. Пробовали найти общий язык с теми, кто был на другой стороне, и дорого платили, когда это не получалось. Верили в силу добра и не теряли надежды, даже когда казалось, что все потеряно. Фильм Onliner «Протест.BY» — о разбивающих стереотипы белорусах и стране, которая объединяет всех нас.