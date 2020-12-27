Две ракеты заберите: новые детали о Лукашенко образца 1990-х

Источник материала: Салiдарнасць

Книг о том, каким Александр Лукашенко был в 1990-е, много. Но практически все они рассказывают о нем с белорусской точки зрения. А вот в последней книге российского журналиста Михаила Зыгаря «Все свободны. История о том, как в 1996 году в России закончились выборы» взгляд совершенно другой, сообщает Еврорадио .





Борис Ельцин и Александр Лукашенко в 1995-м. Фото Reuters

Речь в книге идет о вторых выборах Бориса Ельцина — нескольких месяцах, которые определили Россию на много следующих лет. Конечно, Александр Лукашенко там — герой даже не второго плана, но несколько интересных деталей о нём собеседники Зыгаря рассказали.

Насколько все это соответствуют истине, сказать сложно. Сам Зыгарь ещё в предисловии пишет, что многие из тех, с кем он общался для написания книги, могли говорить неправду, осознанно или нет. Но, так или иначе, факты интересные.

Прятал Любимова в белорусском посольстве

Как пишет Зыгарь, российский журналист Александр Любимов, прославившийся вместе с Владиславом Листьевым благодаря программе «Взгляд», в середине 90-х активно занимался не только телевидением, но и политтехнологиями.

«В 1994 году его специалисты работают в Беларуси и приводят к победе Александра Лукашенко, они же проводят избирательную кампанию Эдуарда Шеварднадзе в Грузии», — пишет Зыгарь.

Рассказывает он и о благодарности от Лукашенко:

«1 марта 1995 года Листьева убивают. Главными подозреваемыми тут же называют тех людей, которые зарабатывают на продаже рекламы: Сергея Лисовского, Александра Любимова и самого активного акционера ОРТ Бориса Березовского. Любимов во время убийства отдыхает в Египте. В Москве говорят, что он мог знать о подготовке преступления и заранее позаботился об алиби. Он возвращается на похороны и несколько дней, опасаясь ареста, прячется в белорусском посольстве — так ему помогает бывший клиент Александр Лукашенко».

Интеграция как способ отменить выборы

«Специально под выборы разрабатывается несколько эффектных внешнеполитических мероприятий. Одно из них — создание союза России и Беларуси. 2 апреля Борис Ельцин вместе с белорусским президентом Александром Лукашенко с Красного крыльца на Соборной площади Кремля с благословения патриарха Алексия II объявляют о создании ССР — Сообщества Суверенных Республик.

Это выглядит как пародия на недавнее решение Думы денонсировать Беловежские соглашения, но, наверное, должно понравиться коммунистическому электорату. Ельцин даже объявляет, что отныне 2 апреля будет праздничным днем. Ни название "ССР", ни праздник не приживутся; более того, после предвыборной кампании о них никто и не вспомнит», — пишет Зыгарь.

Действительно, ССР вскоре превратилось в Союзное государство. 2 апреля сегодня празднуют как «День единения народов Беларуси и России», но государственной (и тем более межгосударственной) широты в этом празднике нет.

«Политолог из Стэнфорда Майкл Макфол [при Бараке Обаме он работал послом США в РФ. — Еврорадио] рассказывает, что во время одной из встреч с ним заместитель генерала Рогозина [Георгий Рогозин в тот момент был замглавы службы безопасности президента РФ. — Еврорадио] рассказывает ему, что объединение с Беларусью — это сценарий, придуманный Службой безопасности президента.

Окружение Коржакова [Александр Коржаков — на тот момент глава охраны Ельцина, его правая рука. — Еврорадио] рассматривает этот вариант как один из способов отменить президентские выборы. Впрочем, продвинуться дальше ритуала им не удаётся», — указывает Зыгарь.

Интересно, что о варианте «углубления интеграции» двух стран для решения вопроса с очередным выдвижением Владимира Путина в президенты снова говорили несколько лет назад. В итоге вопрос решили менять поправками в российскую Конституцию и «обнулением» сроков, до слияния государств дело не дошло.

«А сколько у нас ракет в Беларуси?»

Как пишет Зыгарь, в мае 1996-го в Кремль ходил кандидат в президенты Григорий Явлинский, который по просьбе правозащитника Сергея Ковалева поднимал «белорусский вопрос»:

«Ковалёв рассказывает Явлинскому, что на днях в Минске состоялась акция протеста против президента Александра Лукашенко. Задержали многих, среди них несколько учёных, совсем пожилые люди, им нужны лекарства. Ковалёв просит передать Ельцину, чтобы тот позвонил Лукашенко и обсудил возможность изменить меру пресечения задержанным старикам — пусть дожидаются суда дома. Явлинский обещает всё сделать».

Речь идёт о задержанных после акций протеста конца апреля — начала мая 1996-го, вызванных описанным выше началом «союзного строительства».

На встрече, которая должна была быть посвящена другим темам, Явлинский просит Ельцина позвонить Лукашенко. Тот соглашается.

«Александр Григорьевич, вы там взяли каких-то пленных, отпустите их, — так передаёт слова Ельцина Явлинский. — Я ничего не хочу слышать. Александр Григорьевич, мы уже в Европе, здесь этого не любят. Не надо никого убивать. Отпустите пленных. Ну что вы, не понимаете?»

По совету Явлинского Ельцин якобы говорит Лукашенко менять меры пресечения и уменьшать сроки тем, кто их уже получил.

«Лукашенко задаёт Ельцину вопрос, и тот переадресовывает его Явлинскому: «Кто просит?" — «Ковалёв просит». — «А, ясно. Кто просит, кто просит. Диссиденты. У меня их тут развелось… В общем, слушайте, Россия просит вас. Вас просит Россия! Всё, разговор окончен». И бросает трубку. Потом Ельцин просит соединить его с российским министром обороны Грачёвым. «Ну всё, — смеётся Явлинский, — думаю, сейчас объявит войну». А президент спрашивает министра: «Павел Сергеевич, сколько у нас ракет в Беларуси?» Тот отвечает: «Шесть». «Две заберите, — подумав, говорит Ельцин. — Они не умеют себя вести», — пишет Зыгарь.

Позже об этом вмешательстве и «освобождении пленных» Ельцин сам будет рассказывать во время предвыборного визита в Красноярск. И Лукашенко к советам из Кремля тогда прислушался.

(Почти) довел Ельцина до инфаркта

Косвенно Лукашенко, наравне с напряжённым графиком Ельцина в 1996-м, становится виновником очередного инфаркта российского президента.

«Действительно, 22 июня Ельцин летит в Беларусь. «Лукашенко угощает по полной программе, — вспоминает пресс-секретарь Ельцина Сергей Медведев. — С застольем случается перебор». От Бреста до Калининграда недалеко, но самолёт почему-то долго не садится. Медведев смотрит в иллюминатор и понимает, что они нарезают круги над заливом. Он спрашивает, в чем дело. Ему отвечают: «Президент пока не готов, так сказать», — пишет Зыгарь.

Но в Калининграде Ельцин-таки участвует в мероприятиях, а потом летит в вертолёте в Балтийск. И по дороге туда у него случается инфаркт.

После Ельцин восстановился и, благодаря работе команды, победил Геннадия Зюганова на выборах. Уже после этого — заключительное упоминание Лукашенко: на инаугурации он почему-то сидел рядом с женами самого Ельцина и российского премьера Виктора Черномырдина.