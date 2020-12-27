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Стрельба в Берлине
Источник материала: ОНТ
Конфликт между группой лиц перерос в перестрелку в немецкой столице,
Инцидент произошел на Штреземанштрассе, рядом со штаб-квартирой Социал-демократической партии Германии. Уже установлено, что случившееся не связано с деятельностью партии.
По предварительным данным, местные жители услышали выстрелы на улице Штреземанштрассе и сообщили в полицию. Прибывшие правоохранители обнаружили на месте происшествия троих пострадавших, еще один раненый прыгнул в расположенный рядом канал, выбраться оттуда ему помогли сотрудники службы спасения.
На официальной странице прокуратуры Берлина в Twitter сообщается, что инцидент произошел «в среде организованной преступности». Проводится расследование, в отношении нескольких участников перестрелки возбуждены уголовные дела по подозрению в покушении на убийство.
Фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images
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Конфликт между группой лиц перерос в перестрелку в немецкой столице, сообщает БЕЛТА. Инцидент произошел на Штреземанштрассе, рядом со штаб-квартирой...
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