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Стрельба в Берлине

27.12.2020 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стрельба в Берлине

Конфликт между группой лиц перерос в перестрелку в немецкой столице, сообщает БЕЛТА. 

Инцидент произошел на Штреземанштрассе, рядом со штаб-квартирой Социал-демократической партии Германии. Уже установлено, что случившееся не связано с деятельностью партии.

По предварительным данным, местные жители услышали выстрелы на улице Штреземанштрассе и сообщили в полицию. Прибывшие правоохранители обнаружили на месте происшествия троих пострадавших, еще один раненый прыгнул в расположенный рядом канал, выбраться оттуда ему помогли сотрудники службы спасения.

На официальной странице прокуратуры Берлина в Twitter сообщается, что инцидент произошел «в среде организованной преступности». Проводится расследование, в отношении нескольких участников перестрелки возбуждены уголовные дела по подозрению в покушении на убийство.

Фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images

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Конфликт между группой лиц перерос в перестрелку в немецкой столице, сообщает БЕЛТА.  Инцидент произошел на Штреземанштрассе, рядом со штаб-квартирой...
 
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