В Гонконге открылся подводный туннель стоимостью $6 млрд













Коридор протяженностью 5,5 км соединил через морскую акваторию район Тунмун на Новых территориях Гонконга с островом Лантао в районе международного аэропорта Чеклапкок и въезда на гигантский мост Гонконг - Макао - Чжухай, который был открыт в конце 2018 года.





Строительство туннеля обошлось в 47 млрд. гонконгских долларов ($6,1 млрд) и продолжалось более семи лет. Проезд по нему будет бесплатным.





Маршрут пролегает на глубине до 60 м под морским дном. Для прокладки туннеля была задействована огромная буровая машина диаметром 17,6 м.





Это первый подводный туннель в Гонконге, построенный методом бурения. Три других подобных объекта здесь были сооружены методом укладки на дно в менее глубокой акватории в проливе Виктория.